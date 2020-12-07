Feirões on-line: SPC, EDP e Banestes dão até 100% de desconto em juros

Negociação de dívidas ocorré onine até o dia 20 de dezembro Crédito: Pixabay

EDP e o e o Banestes vão renegociar as dívidas de quem está inadimplente até o dia 20 de dezembro. As empresas estão com feirões próprios on-line para oferecer condições especiais para o consumidor que quer sair da inadimplência. Entre as possibilidades para quem quer limpar o nome estão o parcelamento das dívidas em até 24 vezes. As empresas também dão descontos que chegam a 100% dos juros e multas.

Para regularizar o débito com o Banestes basta preencher um formulário, disponível no site do banco , e enviar uma proposta de renegociação. Nele será preciso informar dados pessoas e descrever a forma de pagamento da dívida, valor de entrada e qual o valor máximo de prestação que pode pagar, considerando sua renda. O canal estará disponível até o dia 20 de dezembro.

No caso da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo , o período do Feirão de Negociação EDP começou nesta segunda-feira e vai até o dia 20 também, mas o valor de entrada vai subindo aos poucos.

Até terça-feira (8), os clientes que têm débitos, mas que não contam com parcelamentos já existentes com a distribuidora, terão isenção de juros por atraso no pagamento entre a data do vencimento da fatura e a data da efetivação do acordo. A entrada mínima será de 10% do valor da dívida.

De acordo com a empresa, durante todo o feirão os clientes poderão parcelar os débitos em até 24 vezes. Já no período de quarta-feira (9) até o dia 20 de dezembro, a entrada deverá ser de 15% do valor da dívida.

A EDP ainda disse que também terá opções de pagamento para clientes que já têm débitos parcelados com a companhia, mas não explicou quais serão as ofertas.

COMO NEGOCIAR?

EDP

A negociação pode ser feita pelo portal EDP Online , ou pelo aplicativo EDP Online, disponível para todas as plataformas de smartphone ou tablets ( Android IOS ), ou por meio do 0800 721 0707. Também é possível renegociar nas lojas ada EDP. O cliente negociar e optar pela forma mais conveniente para quitar os débitos em aberto. Basta ter em mãos o número de instalação e o CPF do titular da fatura.

Para a consulta de débitos e solicitação de código de barras para pagamento, a empresa disponibiliza um contato via Whatsapp, por meio do número (27) 99772-2549.

BANESTES

Para renegociar com o Banestes basta acessar o site do banco e preencher um formulário. Nele será preciso informar dados pessoas e descrever uma proposta de renegociação do contrato, mencionando a forma de pagamento da dívida, valor de entrada e qual o valor máximo de prestação que pode pagar, considerando sua renda. A instituição oferece descontos de juros e mora chegam a 100%.

FEIRÃO ONLINE SPC

Os consumidores também poderão regularizar os seus débitos sem sair de casa durante o feirão on-line do SPC até o dia 20 de dezembro. A negociação é feita pelo site do órgão. As condições oferecidas pelas empresas podem chegar a até 100% de desconto nos juros e nas multas e 10% de desconto no valor principal da dívida.