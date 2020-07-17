Saiba como esticar o dinheiro do auxílio emergencial e do FGTS

Dinheiro em espécie deve ser guardado de forma separada para evitar gastos desnecessários Crédito: Siumara Gonçalves

O problema é que os benefícios devem acabar antes que os efeitos da crise econômica. Ainda assim, é possível fazer alguns malabarismos para que o dinheiro dure mais tempo e o trabalhador tenha fôlego para se reorganizar financeiramente.

A gente sempre toma as melhores decisões quando passa a refletir sobre qual caminho tomar. Com dinheiro não é diferente. Então, é preciso fazer uma lista de prioridades e usar o dinheiro nessas prioridades, orienta o planejador financeiro Renan Lima.

O economista e professor universitário Antônio Marcus Machado separa as prioridades em três grupos: aluguel, alimentação e despesas fixas (como água e energia). O aluguel, por exemplo, eu posso tentar antecipar alguns pagamentos. Se eu gasto R$ 300 de aluguel e retirei R$ 1.045 do FGTS, posso antecipar até três pagamentos e desse problema eu já fico livre por um tempo, orienta.

Gastos fixos e com alimentação, não se pode pagar adiantado, mas é possível separar o dinheiro em envelopes diferentes para que, a cada mês, já tenha de onde tirar o recurso, acrescenta Machado. É fazer isso e economizar. É voltar para o arroz com feijão e carne, não gastar com sobremesas, refrigerante e lanches caros até que a renda esteja restabelecida.

Renan Lima lembra que quem está com o dinheiro contado para chegar ao fim do mês precisa pesquisar muito as melhores condições de compra. A pessoa pode dar preferência para o comércio que é perto de casa, se for mais barato. Pode comprar os alimentos nas feiras e aproveitar até mesmo a xepa, onde dá para encontrar produtos de qualidade e preço baixo, explica.

Fazer esse controle nos gastos exige disciplina, mas não é difícil. Precisamos começar a ver o orçamento doméstico como um roteiro de viagem. A gente aproveita muito mais uma viagem quando sabe para onde vai, a que horas vai e quanto vai gastar. O nosso orçamento pode durar muito mais se soubermos quanto vamos usar, onde vamos gastar e o que precisamos comprar ou pagar, avalia.

REGRA DOS TRÊS "SIM"

A equipe de economia doméstica do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que existem algumas perguntas importantes que podem auxiliar na economia em tempos de crise. Segundo as economistas domésticas do Incaper Ana Paula Pereira e Aline Chaves Pereira, antes de comprar o consumidor deve seguir a regra dos três "sim"

1. Preciso realmente deste produto?

a) Não? Desista da compra

b) Sim! Vá para a pergunta 2

2. Tenho dinheiro para pagar?

a) Não? Desista da compra.

b) Sim! Vá para a pergunta 3

3. Tem que ser agora?

a) Não? Desista da compra

b) Sim! Compre!

Elas também destacam a importância da economia local e da agricultura familiar na ajuda a quem precisa economizar. Segundo as economistas, é importante planejar o cardápio com uma semana de antecedência, de maneira a aproveitar promoções e boas oportunidades de compras; preparar os alimentos em casa e reaproveitá-los; e preferir alimentos da estação (que são mais abundantes) e os produzidos localmente.

PAGAMENTO DE DÍVIDAS

A doutora em Contabilidade e Administração Neyla Tardin, professora da Fucape, lembra que uma boa opção é utilizar o dinheiro do FGTS para fazer o pagamento de dívidas. "Se você passa por alguma dificuldade financeira e está inadimplente, o dinheiro do FGTS serve para quitar suas dívidas antigas. Tente renegociar. Pagando toda a dívida de uma só vez, pode haver perdão dos juros", destaca.