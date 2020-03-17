Consumidor tem que pagar contas em dia mesmo com a crise do coronavírus

Dinheiro, real, moeda Crédito: Pixabay

A pandemia do novo coronavírus não isenta o consumidor de pagar as contas em dia. Boletos de água, luz, telefone, condomínio, fatura de cartão de crédito e demais cobranças precisam ser quitadas na data para que o consumidor não fique inadimplente, com o nome sujo.

Com o objetivo de evitar a propagação do Covid-19, bancos e prestadores de serviços ouvidos pela reportagem dão dicas de como fazer os pagamentos e solicitar atendimentos a distância.

Há situações, porém, em que os bancos estão dispostos a negociar. Este é o caso de micro e pequenos empresários que têm empréstimos. Caso sejam bons pagadores, ou seja, estejam com as prestações em dia, poderão pedir a prorrogação da parcela por até 60 dias.

VEJA COMO PAGAR

Empréstimos

Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander estão abertos a atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, de vencimentos de dívidas de pessoas físicas e micro e pequenas empresas

Para quem vale: Para contratos de crédito em geral feitos com dinheiro do banco, desde que vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados Ex: cartão de crédito, empréstimo pessoal, crédito imobiliário etc.

Não vale para: Contas de consumo (água, energia, telefone etc.)

Definições sobre o tipo de dívida ainda serão tomadas: Cada banco ainda irá definir que tipo de dívida poderá ser prorrogada, qual será o procedimento e mais detalhes. A Febraban (federação dos bancos) orienta que clientes entrem em contato com seu banco por telefone ou pela internet para levantar essas informações antes de irem às agências

AGÊNCIAS BANCÁRIAS

Os bancos estão mantendo o funcionamento normal das agências, mas recomendam a utilização dos canais remotos e digitais de atendimento, como aplicativos para celular e internet banking, entre outros

Caixa Econômica Federal

Internet Banking: https://internetbanking.caixa.gov.br/

Aplicativo Caixa: https://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/caixa-celular/Paginas/default.aspx

Agência Digital Caixa: https://www.caixa.gov.br/agenciadigital/Paginas/default.aspx

Atendimento Comercial (para serviços bancários): 3004-1105 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 726 0505 (demais regiões)

Caixa Cidadão (PIS, Benefícios Sociais, FGTS, Cartão Social): 0800 726 0207

Banco do Brasil

Internet Banking: https://www2.bancobrasil.com.br/aapf/login.jsp

Central de Relacionamento BB: 4004-0001 / 0800 729 0001

WhatsApp: 61 4004-0001

App BB: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-digital/solucoes/app-bb#/

Santander



Internet Banking: https://www.santander.com.br/atendimento-para-voce/internet-banking

App Santander: https://www.santander.com.br/atendimento-para-voce/app-santander

Consultas, informações, transações e cancelamentos: 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) / 0800 702 3535 (demais localidades) / 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva e de fala)

Bradesco

Internet Banking: https://banco.bradesco/html/classic/canais-digitais/internet-banking/index.shtm

App Bradesco: https://banco.bradesco/html/classic/promocoes/app-bradesco/index.shtm

Central de Atendimento: 4004-4436 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 722 4436 (demais localidades)

Itaú

Internet Banking: https://www.itau.com.br/voce/

Aplicativo Itaú: https://www.itau.com.br/canais-itau/aplicativo-itau-no-computador/

SAC: 0800 728 0728

CONTA DE TELEFONE

Clientes da Vivo

Cliente pode consultar serviços e solicitar atendimentos por meio dos canais digitais

Meu Vivo: https://login.vivo.com.br/loginmarca/appmanager/marca/publico#

Aplicativo Aura: https://celular.vivo.com.br/aplicativos/aura/

Telefone: 10315

Clientes da Tim

A TIM recomenda que seus clientes acessem algumas das opções disponíveis para obter a segunda via de conta.

Aplicativo Meu TIM (disponível para Android e iOS)

Site www.meutim.tim.com.br (acesso a outros serviços como consulta de saldo, acessa à fatura, recargas e mudança de plano)