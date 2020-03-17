Consumidor tem que pagar contas em dia mesmo com a crise do coronavírus

A pandemia do novo coronavírus não isenta o consumidor de pagar as contas em dia. Boletos de água, luz, telefone, condomínio, fatura de cartão de crédito e demais cobranças precisam ser quitadas na data para que o consumidor não fique inadimplente, com o nome sujo.
Com o objetivo de evitar a propagação do Covid-19, bancos e prestadores de serviços ouvidos pela reportagem dão dicas de como fazer os pagamentos e solicitar atendimentos a distância.
Há situações, porém, em que os bancos estão dispostos a negociar. Este é o caso de micro e pequenos empresários que têm empréstimos. Caso sejam bons pagadores, ou seja, estejam com as prestações em dia, poderão pedir a prorrogação da parcela por até 60 dias.
VEJA COMO PAGAR
Empréstimos
Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander estão abertos a atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, de vencimentos de dívidas de pessoas físicas e micro e pequenas empresas
- Para quem vale: Para contratos de crédito em geral feitos com dinheiro do banco, desde que vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados Ex: cartão de crédito, empréstimo pessoal, crédito imobiliário etc.
- Não vale para: Contas de consumo (água, energia, telefone etc.)
Definições sobre o tipo de dívida ainda serão tomadas: Cada banco ainda irá definir que tipo de dívida poderá ser prorrogada, qual será o procedimento e mais detalhes. A Febraban (federação dos bancos) orienta que clientes entrem em contato com seu banco por telefone ou pela internet para levantar essas informações antes de irem às agências
AGÊNCIAS BANCÁRIAS
Os bancos estão mantendo o funcionamento normal das agências, mas recomendam a utilização dos canais remotos e digitais de atendimento, como aplicativos para celular e internet banking, entre outros
Caixa Econômica Federal
Internet Banking: https://internetbanking.caixa.gov.br/
Aplicativo Caixa: https://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/caixa-celular/Paginas/default.aspx
Agência Digital Caixa: https://www.caixa.gov.br/agenciadigital/Paginas/default.aspx
Atendimento Comercial (para serviços bancários): 3004-1105 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 726 0505 (demais regiões)
Caixa Cidadão (PIS, Benefícios Sociais, FGTS, Cartão Social): 0800 726 0207
Banco do Brasil
Internet Banking: https://www2.bancobrasil.com.br/aapf/login.jsp
Central de Relacionamento BB: 4004-0001 / 0800 729 0001
WhatsApp: 61 4004-0001
App BB: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-digital/solucoes/app-bb#/
Santander
Internet Banking: https://www.santander.com.br/atendimento-para-voce/internet-banking
App Santander: https://www.santander.com.br/atendimento-para-voce/app-santander
Consultas, informações, transações e cancelamentos: 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) / 0800 702 3535 (demais localidades) / 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva e de fala)
Bradesco
Internet Banking: https://banco.bradesco/html/classic/canais-digitais/internet-banking/index.shtm
App Bradesco: https://banco.bradesco/html/classic/promocoes/app-bradesco/index.shtm
Central de Atendimento: 4004-4436 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 722 4436 (demais localidades)
Itaú
Internet Banking: https://www.itau.com.br/voce/
Aplicativo Itaú: https://www.itau.com.br/canais-itau/aplicativo-itau-no-computador/
SAC: 0800 728 0728
CONTA DE TELEFONE
Clientes da Vivo
Cliente pode consultar serviços e solicitar atendimentos por meio dos canais digitais
Meu Vivo: https://login.vivo.com.br/loginmarca/appmanager/marca/publico#
Aplicativo Aura: https://celular.vivo.com.br/aplicativos/aura/
Telefone: 10315
Clientes da Tim
A TIM recomenda que seus clientes acessem algumas das opções disponíveis para obter a segunda via de conta.
Aplicativo Meu TIM (disponível para Android e iOS)
Site www.meutim.tim.com.br (acesso a outros serviços como consulta de saldo, acessa à fatura, recargas e mudança de plano)
Telefone: *144 ou *144#