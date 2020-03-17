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Coronavírus

Decolar suspende venda de viagens com embarque até 15 de abril

Os consumidores com viagens marcadas para os próximos três dias e que estejam a mais de 24 horas do embarque têm prioridade nos canais de atendimento da empresa

Publicado em 17 de Março de 2020 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 10:40
Avião se preparando para aterrissar no aeroporto de Vitória/ES Crédito: Ricardo Medeiros
Por causa do coronavírus, a agência de viagens virtual Decolar suspendeu a venda de passagens aéreas e pacotes de viagem que tenham como data de embarque até o dia 15 de abril.
Quem pesquisar um voo ou pacote no site da empresa para os próximos dias verá uma mensagem informando que, por uma medida sanitária e "de acordo com as recomendações de organizações internacionais", as viagens estão comprometidas.
"Sabemos que viajar é importante para você, pedimos apenas a sua compreensão em esperar alguns dias", informa a mensagem no site da empresa.
Para quem já tem uma viagem comprada com a companhia, a Decolar afirma que a recomendação é que os pacotes sejam "preferencialmente remarcados, e não cancelados", e que as solicitações de clientes estão sendo tratadas individualmente.

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