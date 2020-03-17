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Covid-19

França promete US$ 50 bilhões em ajuda para empresas afetadas por coronavírus

Ministro de Finanças, Bruno Le Maire, disse que a França vai garantir 300 bilhões de euros em empréstimos bancários

Publicado em 17 de Março de 2020 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 09:48
Produto Interno Bruto (PIB) Crédito: Reprodução
A França prometeu liberar 45 bilhões de euros (US$ 50,2 bilhões) em ajuda imediata para empresas e funcionários prejudicados pelo novo coronavírus, que está desacelerando ou bloqueando grandes partes da economia global.
Em entrevista de rádio, o ministro de Finanças francês, Bruno Le Maire, disse nesta terça-feira que as primeiras projeções são de que a pandemia vai retirar 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2020. O governo planeja apresentar um projeto orçamentário revisado para este ano com a nova projeção ainda hoje, disse o ministro.
"Há uma guerra contra o vírus. Há também uma guerra econômica e financeira. Esta guerra econômica será duradoura e violenta", declarou Le Maire.
O governo francês disse que a ajuda para o setor empresarial envolverá uma série de ferramentas, incluindo a expansão de um esquema de emprego parcial, pelo qual o Estado paga os salários dos funcionários que não são necessários durante a crise.
Le Maire também reiterou na entrevista que a França vai garantir 300 bilhões de euros em empréstimos bancários anuais para pequenas e médias empresas.

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