França promete US$ 50 bilhões em ajuda para empresas afetadas por coronavírus

"Há uma guerra contra o vírus. Há também uma guerra econômica e financeira. Esta guerra econômica será duradoura e violenta", declarou Le Maire.

O governo francês disse que a ajuda para o setor empresarial envolverá uma série de ferramentas, incluindo a expansão de um esquema de emprego parcial, pelo qual o Estado paga os salários dos funcionários que não são necessários durante a crise.