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Coronavírus no Brasil

'Não há risco de desabastecimento no País', diz associação da indústria de alimento

De acordo com a  Associação Brasileira de Supermercados, os estabelecimentos estão preparados, inclusive, para aumentar o abastecimento, caso seja necessário

Publicado em 17 de Março de 2020 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 14:17
Supermercado do norte do Estado é condenado a pagar uma indenização de R$3 mil a cliente Crédito: TJES
A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) informou nesta terça-feira, 17, em nota, que a logística de abastecimento segue dentro da normalidade, assim como os estoques, e não há nenhum risco imediato de falta de alimentos no País. "De acordo com a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), os supermercados estão preparados, inclusive, para aumentar o abastecimento, caso seja necessário, como já ocorre em datas sazonais."
A associação da indústria acrescentou ter criado um comitê de crise em parceria com a Abras e a Associação Paulista de Supermercados (Apas) para acompanhar diariamente a situação do abastecimento de alimentos no País.
"O monitoramento está sendo feito diariamente por videoconferência entre representantes das associações, para atualizações sobre a situação nos pontos de vendas de alimentos (mercados, supermercados e hipermercados), com o objetivo de minimizar os impactos, dar mais agilidade na identificação de possíveis problemas e no encaminhamento de soluções", disse a Abia.

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