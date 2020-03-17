Bolsa reabre em leve alta; dólar continua no patamar de R$ 5

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu de forma estável nesta terça-feira, 17, com leve alta. Às 10h20, estava com 2,3% aos 72.811 pontos. No início das operações, chegou a quase bater 3%. Na segunda, o agente do mercado precisou paralisar as operações após cair mais de 12%. O fechamento do mercado foi de uma baixa de 13,9%.
Já o dólar mantém sua valorização, sendo cotado acima de R$ 5. Abriu as negociações desta manhã sendo comercializado por R$ 5,04, tendo leve recuo de 0,08% em relação a segunda.