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Crise do coronavírus

Bolsa reabre em leve alta; dólar continua no patamar de R$ 5

Após um dia de caos, B3 tenta novamente voltar ao ritmo de crescimento. Ibovespa chegou a ter alta de quase 3% no início das operações

Publicado em 17 de Março de 2020 às 10:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 10:30
Bolsa de Valores de Sâo Paulo opera em alta na manhã desta terça-feira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu de forma estável nesta terça-feira, 17, com leve alta. Às 10h20, estava com 2,3% aos 72.811 pontos. No início das operações, chegou a quase bater 3%. Na segunda, o agente do mercado precisou paralisar as operações após cair mais de 12%. O fechamento do mercado foi de uma baixa de 13,9%.
Já o dólar mantém sua valorização, sendo cotado acima de R$ 5. Abriu as negociações desta manhã sendo comercializado por R$ 5,04, tendo leve recuo de 0,08% em relação a segunda.

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