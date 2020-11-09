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Prefeitura pede penhora de bens de Roberto Carlos por dívida de IPTU

Dívida, de algo em torno de R$ 45 mil, é por imóvel em que funciona o restaurante de Ed Carlos, amigo de Roberto Carlos, em São Paulo, segundo o colunista Rogério Gentile, do Uol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 13:05

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:05

O cantor Roberto Carlos
O cantor Roberto Carlos Crédito: Projeto Emoções/Reprodução
A Prefeitura de São Paulo pediu a penhora dos bens de Roberto Carlos por conta de uma dívida de IPTU que soma algo em torno de R$ 45 mil, segundo informações do colunista Rogério Gentile, do Uol. 
De acordo com o jornalista, o cantor capixaba é dono de um imóvel de Cambuci, em São Paulo, onde funciona o restaurante do cantor Ed Carlos, o chamado Reizinho da Jovem Guarda (apelido que ganhou à época).
Em 2005, Roberto acabou adquirindo o imóvel de uma proprietária que, no episódio, pediu a Ed Carlos o local de volta. O capixaba teria comprado, então, o ambiente para que o amigo não ficasse sem a renda que o local rendia.
Em entrevista ao Uol em 2015, Ed Carlos chegou a admitir: "O Roberto nunca me cobrou aluguel, ele não me deixa pagar nem o IPTU". 

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Ao colunista, a assessoria de imprensa de Roberto Carlos afirma que a dívida é do inquilino e que a quitação será feita e que os bens do cantor não serão penhorados. Segundo Rogério Gentile, a Justiça ainda não analisou o pedido de penhora. 

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