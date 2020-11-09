Prefeitura pede penhora de bens de Roberto Carlos por dívida de IPTU

O cantor Roberto Carlos Crédito: Projeto Emoções/Reprodução

A Prefeitura de São Paulo pediu a penhora dos bens de Roberto Carlos por conta de uma dívida de IPTU que soma algo em torno de R$ 45 mil, segundo informações do colunista Rogério Gentile, do Uol.

De acordo com o jornalista, o cantor capixaba é dono de um imóvel de Cambuci, em São Paulo, onde funciona o restaurante do cantor Ed Carlos, o chamado Reizinho da Jovem Guarda (apelido que ganhou à época).

Em 2005, Roberto acabou adquirindo o imóvel de uma proprietária que, no episódio, pediu a Ed Carlos o local de volta. O capixaba teria comprado, então, o ambiente para que o amigo não ficasse sem a renda que o local rendia.

Em entrevista ao Uol em 2015, Ed Carlos chegou a admitir: "O Roberto nunca me cobrou aluguel, ele não me deixa pagar nem o IPTU".