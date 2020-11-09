Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emocionada no "Mais Você"

Ana Maria Braga surge com Louro José e revela sonho com Tom Veiga

Apresentadora do 'Mais Você', da Globo, apareceu nesta segunda (9) com boneco que Tom Veiga usava e falou em saudade ao lembrar do artista

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 11:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 11:42
Ana Maria Braga se emociona ao começar
Ana Maria Braga se emociona ao começar "Mais Você" (Globo) com boneco do Louro José Crédito: TV Globo/Reprodução
Ana Maria Braga impressionou os telespectadores do "Mais Você" na manhã desta segunda (9). A apresentadora da Globo apareceu com o boneco do Louro José, personagem que era interpretado por Tom Veiga, que morreu na última semana, no colo. 
"O Louro existe e aqui está ele. Às vezes a gente tem a realidade e tem a ficção. Na maioria das vezes, se transforma em uma coisa só. Tanto que é que a gente não gostava de ver o boneco do Louro guardado na caixa. Tomei a liberdade de trazer o Louro José", começou.
Em seguida, Ana Maria ficou emocionada e contou: "Eu sonhei com o Tom e, segundo o meu sonho, ele foi muito bem recebido lá. Lembra que Nossa Senhora disse que ia receber ele lá na portaria? Ele tem um amor muito grande por esse papagaio. E pensar tudo isso começou em um dia de chuva aqui em São Paulo, quando fiz um rascunho desse que seria meu filho". 

Veja Também

Faustão faz homenagem à mãe, dona Cordélia, de 95 anos: "Superou Covid"

Claudia Raia diz que quase namorou Faustão

Claudia Gregório quebra recorde com 32 anos no ar na TV Gazeta

E finalizou: "Eu perdi o grande amigo Tom Veiga. Esse boneco é um personagem. Esse Louro José vai ficar na nossa memória para sempre, esse Louro que o Tom interpretou brilhantemente. Ele veio para matar a minha saudade. Só de estar perto eu sinto que estou acariciando o Tom". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados