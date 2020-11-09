Ana Maria Braga surge com Louro José e revela sonho com Tom Veiga

Ana Maria Braga se emociona ao começar "Mais Você" (Globo) com boneco do Louro José Crédito: TV Globo/Reprodução

"O Louro existe e aqui está ele. Às vezes a gente tem a realidade e tem a ficção. Na maioria das vezes, se transforma em uma coisa só. Tanto que é que a gente não gostava de ver o boneco do Louro guardado na caixa. Tomei a liberdade de trazer o Louro José", começou.

Em seguida, Ana Maria ficou emocionada e contou: "Eu sonhei com o Tom e, segundo o meu sonho, ele foi muito bem recebido lá. Lembra que Nossa Senhora disse que ia receber ele lá na portaria? Ele tem um amor muito grande por esse papagaio. E pensar tudo isso começou em um dia de chuva aqui em São Paulo, quando fiz um rascunho desse que seria meu filho".

E finalizou: "Eu perdi o grande amigo Tom Veiga. Esse boneco é um personagem. Esse Louro José vai ficar na nossa memória para sempre, esse Louro que o Tom interpretou brilhantemente. Ele veio para matar a minha saudade. Só de estar perto eu sinto que estou acariciando o Tom".