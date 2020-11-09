Faustão faz homenagem à mãe, dona Cordélia, de 95 anos: 'Superou Covid'

Dona Cordélia, mãe do apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução

O apresentador sempre foi discreto com a vida pessoal, mas pediu licença aos espectadores e disse que precisava falar de dona Cordélia, que completou 95 anos, e ao longo da vida superou diversos desafios. A mãe, além de tudo, superou recentemente a Covid-19

"Eu raramente falo da minha vida pessoal nesse programa, não comemoro aniversário, um jeito meu. Mas hoje é um dia especial, então vou pedir licença aos meus colegas e amigos aqui, e vou explicar para vocês o porquê. Imagina uma menina nascida em uma família abastada, nos anos 20 e 30, e que repente aos 12 anos de idade, com o pai engenheiro e fazendeiro em ótima situação econômica, ele morre aos 40 anos", começou.

"Essa menina, com mais três irmãs, fica órfã de pai. Ainda assim, ela, a mãe e as três irmãs foram à luta com todas as dificuldades. (...) Conseguiu ao longo da vida falar 4,5 idiomas e levou a questão da educação, de ser professora, como uma missão de vida. Mais do que isso, casou com um economista, teve 6 filhos e durante a vida, mostrou o que é ser mãe em todos os sentidos", acrescentou.

"Hoje esta mulher está completando 95 anos de idade. Estou falando da minha mãe, a professora Cordélia Moraes Correia Silva, que voltou a pintar há 8 anos e mostrou que a vida é isso. Você toma as rasteiras, mas encara os altos e baixos, sempre com muita fé, com aguerrimento, serenidade, lucidez, e mais ainda: esta mulher aos 95 anos, que está comemorando hoje, foi testada positiva para o coronavírus e superou o Covid. Vê se não é poderosa e abençoada a dona Cordélia. A homenagem tinha que ser feita", concluiu.