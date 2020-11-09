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'A Fazenda 12': Jojo causa polêmica ao criticar lipo de Tays

Tays não gostou, e rebateu que seu corpo mudou porque ela está engordando, e que não fez a cirurgia para entrar no reality
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 09:03

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 09:03

"A Fazenda 12": a peoa Jojo Todynho Crédito: Record TV/Reprodução
Jojo Todynho, que até o momento vinha passando ilesa por polêmicas negativas em A Fazenda 12 (Record), protagonizou um momento que vem causando discussão e questionamentos nas redes sociais. Na noite de sábado (7), a funkeira fez um comentário sobre o corpo de Tays Reis que divide opiniões.
Tudo começou quando Jojo disse que não entende o motivo de várias pessoas fazerem lipoaspiração antes de participar de um reality show. E deu o exemplo de Tays, sugerindo que o corpo da baiana estava mais definido no começo do programa.
Tays não gostou, e rebateu que seu corpo mudou porque ela está engordando, e que não fez a cirurgia para entrar n'A Fazenda.
Na internet, o público trava debate sobre o ocorrido. Muita gente considera desnecessários os comentários de Jojo sobre Tays, e critica a peoa.

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"Amo jojo, mas está errada. Não tem que opinar sobre o corpo alheio quando a opinião não foi pedida", criticou uma internauta. "Mas ela não opinou sobre o corpo de ninguém, ela expôs um pensamento", defendeu outra.
E um terceiro perfil foi enfático no Instagram: "Jojo falou do corpo da Tays e vão passar pano. Agora, se a Tays tivesse falando do corpo da Jordana, já estava em site de fofoca, a menina já estava cancelada, já tinha perdido seguidores... enfim, que situação triste."

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