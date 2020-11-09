Pabllo supera Anitta e vence prêmio EMA; Lady Gaga leva 7 indicações

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AAAA E? NOSSO! Pela segunda vez muito obrigadaa fami?lia! to? muito feliz em poder representar meu pai?s, quero agradecer todos os mutiro?es de votos, quero agradecer a? voce?s que ajudaram de alguma forma... na?o tenho palavras! AMO VOCE?S #EMA2020 ????