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Europe Music Awards

Pabllo supera Anitta e vence prêmio EMA; Lady Gaga leva 7 indicações

Na tradicional entrega de prêmios para expoentes locais, Pabllo Vittar venceu pelo segundo ano consecutivo como Melhor Artista Brasileiro

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 08:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 08:58
A artista Pabllo Vittar
A artista Pabllo Vittar Crédito: Ernna Cost
O MTV Europe Music Awards aconteceu neste domingo (8) em Budapeste. A apresentação da cerimônia ficou a cargo das cantoras do Little Mix, que venceram na categoria de Melhor Pop.
O anúncio dos prêmios foi feito com apresentações transmitidas de todo o mundo para espectadores e uma plateia virtual. Como novidade, a edição deste ano do EMA acrescentou três novas categorias.
Uma delas foi a de Melhor Live Virtual, considerando que muito da produção cultural em 2020 se deu, , em tempos de Covid-19, nesta modalidade. As outras duas foram Melhor Artista Latino e Vídeo para uma Causa.

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Na tradicional entrega de prêmios para expoentes locais, Pabllo Vittar venceu pelo segundo ano consecutivo como Melhor Artista Brasileiro. Dessa vez, ela disputou o EMA contra um time de peso: Anitta, Djonga, Emicida e Ludmilla.
Lady Gaga liderou entre os indicados, com 7 prêmios no total. Ela venceu como Artista do Ano, a categoria principal. O grupo de K-pop BTS foi o maior vencedor da cerimônia, saindo com quatro prêmios: Melhor Música, Melhor Grupo, Maiores Fãs e Melhor Live.

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