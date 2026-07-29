Por que centenas de mulheres estão viajando pelo ES para uma festa?

Em apenas três edições, o Colanella é mais que uma festa: se tornou em um ponto de encontro de mulheres de diferentes histórias, cidades e trajetórias. Depois de reunir cerca de 270 participantes na última edição, o evento estará de volta no domingo, 23 de agosto, a partir das 12 horas, na Casa Píer, em Carapebus, na Serra.
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A festa quer reafirmar um propósito que vai muito além da música: o objetivo é fortalecer os vínculos, incentivar o protagonismo feminino e ampliar a rede de acolhimento entre mulheres da comunidade “LBTQIAPN+”.
A diversidade geográfica das participantes mostra a necessidade de espaços seguros e voltados ao público feminino no Espírito Santo. Esse é exatamente o fato que motivou o evento, marcado pela adoção da sigla LBTQIAPN+ como forma de comunicação.
A mudança não representa exclusão de qualquer identidade da comunidade LGBTQIAPN+, mas uma escolha que coloca as mulheres em primeiro plano, refletindo a essência do Colanella desde sua criação. Segundo as sócias e idealizadoras, Dani Cozendey e Lonita Buffon, oferecer um espaço pensado prioritariamente para mulheres lésbicas, bissexuais, trans e demais identidades femininas da diversidade.
"A nossa proposta nunca foi separar ou excluir ninguém. A comunidade LGBTQIAPN+ continua sendo nossa referência e nossa luta também. O que fazemos é destacar as mulheres porque somos o centro do projeto. O Colanella nasceu justamente da necessidade de criar um espaço para sermos protagonistas e nos reconhecermos umas nas outras, criando uma rede de apoio que continua existindo muito depois que a festa acaba", afirma Dani.
DEMANDA REPRIMIDA
Lonita destaca que o crescimento do Colanella mostra que existia uma demanda reprimida por iniciativas voltadas especificamente para esse público. "É emocionante perceber que mulheres de tantas cidades diferentes estão dispostas a viajar para viver essa experiência. Muitas chegam sozinhas e saem com amizades, contatos e histórias para levar para a vida. Quando destacamos o 'L' da sigla, estamos reafirmando esse compromisso com o protagonismo feminino, sem deixar de reconhecer e respeitar toda a diversidade que faz parte da nossa comunidade."
Além do propósito de fortalecer conexões, a programação da terceira edição foi pensada para transformar o domingo em uma grande celebração. O público será recebido com muito samba e pagode ao som do Grupo Olhar de Sedução, que terá participação especial de Do Carmo, além de funk e brasilidades comandados pela DJ Larissa Tantan.
A gastronomia também ganha destaque, em uma combinação tipicamente brasileira: feijoada e churrasquinho acompanham a programação musical durante toda a tarde. Os ingressos podem ser adquiridos em duas modalidades: uma inclui entrada e uma cumbuca de feijoada; a outra contempla apenas o acesso ao evento. Também haverá venda de fichas da feijoada no local, mas quem optar pelo ingresso com alimentação garante desconto.
SERVIÇO: COLANELLA - 3ª EDIÇÃO
Data: 23 de agosto (domingo)
Horário: das 12h às 19h
Local: Casa Píer – Rua R, 19, Praia de Carapebus, Serra
Atrações: Grupo Olhar de Sedução com participação de Do Carmo e DJ Larissa Tantan
Gastronomia: Feijoada e churrasquinho
Ingressos: opções com entrada + feijoada (R$ 50 – 1º lote) ou somente entrada (R$ 30 – 1º lote).
Link para garantir o seu ingresso: https://lets.events/e/3-colanella-samba-pagode-e-funk-feijoada-e-churrasquinho-4
Mais informações: https://www.instagram.com/colanella/