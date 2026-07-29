Por que centenas de mulheres estão viajando pelo ES para uma festa?

Em apenas três edições, o Colanella é mais que uma festa: se tornou em um ponto de encontro de mulheres de diferentes histórias, cidades e trajetórias. Depois de reunir cerca de 270 participantes na última edição, o evento estará de volta no domingo, 23 de agosto, a partir das 12 horas, na Casa Píer, em Carapebus, na Serra.





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A festa quer reafirmar um propósito que vai muito além da música: o objetivo é fortalecer os vínculos, incentivar o protagonismo feminino e ampliar a rede de acolhimento entre mulheres da comunidade “LBTQIAPN+”.





A diversidade geográfica das participantes mostra a necessidade de espaços seguros e voltados ao público feminino no Espírito Santo. Esse é exatamente o fato que motivou o evento, marcado pela adoção da sigla LBTQIAPN+ como forma de comunicação.