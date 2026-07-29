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Coluna Leonel Ximenes

Por que centenas de mulheres estão viajando pelo ES para uma festa?

Encontro LGBTQIAPN+ tem música, gastronomia e pertencimento e coloca as mulheres no centro da diversidade

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

29 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Imagens da festa Colanella realizada no ano passado na Serra
Imagens da festa Colanella realizada no ano passado na Serra Divulgação

Em apenas três edições, o Colanella é mais que uma festa: se tornou em um ponto de encontro de mulheres de diferentes histórias, cidades e trajetórias. Depois de reunir cerca de 270 participantes na última edição, o evento estará de volta no domingo, 23 de agosto, a partir das 12 horas, na Casa Píer, em Carapebus, na Serra.


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A festa quer reafirmar um propósito que vai muito além da música: o objetivo é fortalecer os vínculos, incentivar o protagonismo feminino e ampliar a rede de acolhimento entre mulheres da comunidade “LBTQIAPN+”.


A diversidade geográfica das participantes mostra a necessidade de espaços seguros e voltados ao público feminino no Espírito Santo. Esse é exatamente o fato que motivou o evento, marcado pela adoção da sigla LBTQIAPN+ como forma de comunicação.

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 A mudança não representa exclusão de qualquer identidade da comunidade LGBTQIAPN+, mas uma escolha que coloca as mulheres em primeiro plano, refletindo a essência do Colanella desde sua criação. Segundo as sócias e idealizadoras, Dani Cozendey e Lonita Buffon, oferecer um espaço pensado prioritariamente para mulheres lésbicas, bissexuais, trans e demais identidades femininas da diversidade.


"A nossa proposta nunca foi separar ou excluir ninguém. A comunidade LGBTQIAPN+ continua sendo nossa referência e nossa luta também. O que fazemos é destacar as mulheres porque somos o centro do projeto. O Colanella nasceu justamente da necessidade de criar um espaço para sermos protagonistas e nos reconhecermos umas nas outras, criando uma rede de apoio que continua existindo muito depois que a festa acaba", afirma Dani.

DEMANDA REPRIMIDA

Lonita destaca que o crescimento do Colanella mostra que existia uma demanda reprimida por iniciativas voltadas especificamente para esse público. "É emocionante perceber que mulheres de tantas cidades diferentes estão dispostas a viajar para viver essa experiência. Muitas chegam sozinhas e saem com amizades, contatos e histórias para levar para a vida. Quando destacamos o 'L' da sigla, estamos reafirmando esse compromisso com o protagonismo feminino, sem deixar de reconhecer e respeitar toda a diversidade que faz parte da nossa comunidade."


Dani Cozendey (à esquerda) e Lonita Buffon são as idealizadoras do Colanella
Dani Cozendey (à esquerda) e Lonita Buffon são as idealizadoras do Colanella Divulgação

Além do propósito de fortalecer conexões, a programação da terceira edição foi pensada para transformar o domingo em uma grande celebração. O público será recebido com muito samba e pagode ao som do Grupo Olhar de Sedução, que terá participação especial de Do Carmo, além de funk e brasilidades comandados pela DJ Larissa Tantan.


A gastronomia também ganha destaque, em uma combinação tipicamente brasileira: feijoada e churrasquinho acompanham a programação musical durante toda a tarde. Os ingressos podem ser adquiridos em duas modalidades: uma inclui entrada e uma cumbuca de feijoada; a outra contempla apenas o acesso ao evento. Também haverá venda de fichas da feijoada no local, mas quem optar pelo ingresso com alimentação garante desconto.

SERVIÇO: COLANELLA - 3ª EDIÇÃO

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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