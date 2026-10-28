Abono natalino de R$ 8,5 mil a servidores divide Mesa Diretora de Câmara no ES

Uma proposta de abono de Natal de R$ 8,5 mil para cada servidor ativo da Câmara de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, provocou um impasse na Mesa Diretora. O presidente Victor Cremasco Mendonça (DC) assinou o projeto, mas os outros três integrantes discordam do valor, embora defendam o pagamento de uma bonificação aos funcionários.





A resistência parte do vice-presidente Felipe Barbosa (PSB), do 1º secretário João Júnior Vieira dos Santos (PRD) e da 2ª secretária Regina Tosta Machado (PV). A reportagem de A Gazeta apurou que, para eles, a quantia está acima da realidade do município, que tem outras prioridades.





Tanto o vice-presidente quanto o secretário da Mesa confirmaram discordância com relação à quantia informada no projeto. A secretária foi demandada pela reportagem, mas não deixou claro o posicionamento sobre a proposta.





O projeto de lei nº 71/2026 foi assinado digitalmente pelo presidente na terça-feira (27), às 11h37. Segundo Felipe, são necessárias mais duas assinaturas para que a proposta siga adiante. A reportagem teve acesso ao texto, que ainda não consta no sistema de tramitação da Câmara.





De acordo com o vice-presidente, o Legislativo tem mais de 60 servidores, e o abono proposto é quase o dobro do concedido no ano passado. Ele cita o funcionamento da Câmara em um prédio alugado como uma das razões para discutir outras prioridades.





“O servidor tem que ser agraciado com o abono, mas o valor está acima da realidade”, afirmou.





Felipe também questiona se os funcionários da prefeitura terão acesso a um benefício semelhante.





Para o 1º secretário, apesar de ser uma iniciativa legal, do ponto de vista jurídico e constitucional, o projeto se torna imoral ao ser apresentado no momento em que, segundo ele, a cidade vive "situação de calamidade pública".





A 2ª secretária da Mesa, por sua vez, afirma ter sido informada sobre a iniciativa ao fim do expediente da Câmara. "Sigo analisando e aguardando reunião com os componentes da Mesa para que possamos analisar juntos. Compreendemos a necessidade de valorização dos servidores, desde que o valor seja compatível com a realidade e os ditames legais", comenta.





Em contato com a reportagem, o presidente da Câmara disse não ter sido informado pelos outros integrantes da Mesa sobre a posição contrária ao projeto. E lembrou que a proposta é voltada aos servidores do Legislativo, que é um poder independente da prefeitura.