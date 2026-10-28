Vai fazer o Enem? 5 direitos dos candidatos que você precisa conhecer antes da prova

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, marcado para os dias 8 e 15 de novembro, grande parte da atenção dos estudantes está voltada para a revisão dos conteúdos e para as regras que precisam ser seguidas durante a aplicação. Mas, além dos deveres, os participantes também contam com direitos, garantias e recursos previstos para assegurar condições adequadas de participação no exame.