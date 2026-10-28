Cidade do ES tem seu “Tombo da Banana”. E não é no interior

O Espírito Santo é conhecido por promover o famoso Tombo da Polenta, ponto alto da Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante, mas há outros “tombos” que estão crescendo no Estado. Um deles é o Tombo da Banana, destaque da 12ª Festa da Banana, que será realizada nos dias 7 e 8 de novembro na área rural de Cariacica.
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Pelo menos 150 kg da fruta que é paixão nacional serão utilizadas para o preparo do doce que marcará a festa que celebra o potencial da agricultura familiar e a cultura gastronômica do município, na localidade de Cachoeirinha.
No segundo dia da festa (8 de novembro), o público poderá saborear a iguaria, produzida artesanalmente em um caldeirão gigante por produtores locais. Após o encerramento do cozimento e a realização do tombo, a sobremesa é servida gratuitamente ao público presente.
Além do tombo do doce de banana, a festividade contará com o Concurso de Culinária Criativa da Banana, as Olimpíadas da Banana, espaço infantil e apresentações culturais e musicais ao longo de todo o final de semana.
Patrimônio cultural de Cariacica, a Festa da Banana, originária da zona rural de Cariacica, foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do município e simboliza a valorização das tradições locais. Nas edições oficiais, a receita costuma utilizar banana orgânica, sem adição de açúcar.