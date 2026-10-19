“Rua Torta”, a nova atração turística de cidade da Grande Vitória

Viana vai ganhar uma charmosa "Rua Torta" para chamar de sua. A intervenção faz parte do programa de revitalização do centro histórico local, o Recentro (Programa de Revitalização do Centro), que já recuperou a estação ferroviária e um antigo vagão transformado no Viana Restaurante.





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A obra da "Rua Torta" contempla a execução de serviços de infraestrutura urbana, compreendendo a remoção de meio-fio existente, a demolição de estruturas de concreto armado e de pavimento asfáltico em vias urbanas, a execução de calçadas em concreto com acabamento em ladrilho hidráulico, a implantação de pavimentação com blocos de concreto intertravados e a execução e instalação de meio-fio.





Os trabalhos, segundo a Prefeitura de Viana, devem estar concluídos em cerca de 90 dias. A próxima fase do projeto inclui o restauro da antiga prefeitura e, nesta semana, o anúncio da reforma da antiga Casa do Maquinista, que fica próxima à Estação.





Ao adotar a novidade, o município acompanha uma tendência de urbanismo tático e paisagístico voltada para o turismo e passeios a pé. O conceito nasceu com a icônica Lombard Street, em São Francisco (EUA), famosa mundialmente por suas curvas sinuosas entre canteiros floridos.