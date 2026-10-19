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Leonel Ximenes

“Rua Torta”, a nova atração turística de cidade da Grande Vitória

Intervenção urbanística faz parte do programa de revitalização do centro histórico local

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

19 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Projeto de como ficará a Rua Torta no Centro Histórico de Viana
Projeto da Rua Torta no Centro Histórico de Viana Prefeitura de Viana/Divulgação

Viana vai ganhar uma charmosa "Rua Torta" para chamar de sua. A intervenção faz parte do programa de revitalização do centro histórico local, o Recentro (Programa de Revitalização do Centro), que já recuperou a estação ferroviária e um antigo vagão transformado no Viana Restaurante.


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A obra da "Rua Torta" contempla a execução de serviços de infraestrutura urbana, compreendendo a remoção de meio-fio existente, a demolição de estruturas de concreto armado e de pavimento asfáltico em vias urbanas, a execução de calçadas em concreto com acabamento em ladrilho hidráulico, a implantação de pavimentação com blocos de concreto intertravados e a execução e instalação de meio-fio.


Os trabalhos, segundo a Prefeitura de Viana, devem estar concluídos em cerca de 90 dias. A próxima fase do projeto inclui o restauro da antiga prefeitura e, nesta semana, o anúncio da reforma da antiga Casa do Maquinista, que fica próxima à Estação.


Ao adotar a novidade, o município acompanha uma tendência de urbanismo tático e paisagístico voltada para o turismo e passeios a pé. O conceito nasceu com a icônica Lombard Street, em São Francisco (EUA), famosa mundialmente por suas curvas sinuosas entre canteiros floridos. 

A antiga sede da Prefeitura, que fica próxima ao coreto, também será reformada
A antiga sede da Prefeitura, que fica próxima ao coreto, também será reformada Prefeitura de Viana/Divulgação

No Brasil, o modelo mais famoso fica em Gramado (RS), que se tornou um dos cartões-postais e pontos mais fotografados da Serra Gaúcha. A mesma atração urbanística existe na cidade de Miguel Pereira (RJ) e em Macapá, capital do Amapá, entre outras localidades.


Também em Viana Sede, o antigo Casarão vai abrigar o Museu dos Açores, resgatando a memória dos pioneiros açorianos que ocuparam a região antes mesmo da chegada dos italianos ao Estado.


 "É mais um passo para valorizar nossa identidade e para transformar o centro da cidade em um polo de cultura, lazer e gastronomia", destaca o prefeito Wanderson Bueno (Podemos).

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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