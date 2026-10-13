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Leonel Ximenes

Brasil bate seu recorde de praias com o Selo Bandeira Azul. E o ES?

Certificação ambiental internacional é concedida a praias, marinas e embarcações de turismo

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

13 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Praia Mariscal, em Bombinhas (SC), uma das contempladas com o Selo Bandeira Azul
Praia Mariscal, em Bombinhas (SC), uma das contempladas com o Selo Bandeira Azul Prefeitura de Bombinhas

Pelo quarto ano consecutivo, nenhuma praia do Espírito Santo recebeu o Selo Bandeira Azul, certificação ambiental internacional concedida a praias, marinas e embarcações de turismo que cumprem rigorosos critérios de qualidade da água, gestão ambiental, segurança e sustentabilidade.


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A última vez que uma praia capixaba foi certificada com o selo internacional foi em 2022, com validade para o ano de 2023. A escolhida foi a Praia da Sereia (Praia da Costa), em Vila Velha, a primeira e única do Estado a receber a certificação. Foram dois anos consecutivos: 2021/2022 e mantida em 2022/2023.

Praia da Sereia, em Vila Velha, que recebeu o selo pela última vez em 2022/2023 PMVV/Divulgação

Na temporada 2026/2027, o Brasil alcançou a maior marca da sua história, com 75 destinos (63 praias e 12 marinas), distribuídos por sete Estados brasileiros. Santa Catarina lidera disparado, com 38 locais certificados, seguida pelo Rio de Janeiro, com 20. Depois aparecem Bahia (7), São Paulo (5), Alagoas (3), Paraná (1) e Ceará (1).

OS CRITÉRIOS

Para conquistar e manter o selo (que é renovado anualmente), os locais precisam atender a 38 critérios divididos em quatro categorias principais:

  •  Qualidade da Água: Monitoramento constante e regular da balneabilidade para garantir que a água seja própria para banho.

  •  Gestão Ambiental: Controle de resíduos, coleta seletiva, limpeza da praia e proteção de ecossistemas locais.

  •  Segurança e Serviços: Presença de salva-vidas, equipamentos de primeiros socorros, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e sanitários adequados.

  •  Educação e Informação Ambiental: Oferta de atividades de conscientização para o público e exibição de dados sobre a fauna, flora e a qualidade da água do local.

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PRAIAS PREMIADAS

  • Praia da Lage, Porto de Pedras – AL

  • Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL

  • Praia do Caribinho – Guarajuba, Camaçari – BA

  • Praia de Genipabu – Guarajuba, Camaçari – BA

  • Praia do Paraíso – Guarajuba, Camaçari – BA

  • Praia da Espera – Itacimirim, Camaçari – BA

  • Praia de Santo Antônio, Mata de São João – BA

  • Praia da Viração – Ilha dos Frades, Salvador – BA

  • Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe – Ilha dos Frades, Salvador – BA

  • Praia do Cumbuco, Caucaia – CE

  • Praia da Azeda-Azedinha, Armação de Búzios – RJ

  • Praia das Caravelas, Armação de Búzios – RJ

  • Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ

  • Praia José Gonçalves, Armação de Búzios – RJ

  • Praia de Tucuns – Trecho Parque das Dunas, Armação de Búzios – RJ

  • Praia do Pontal – Trecho Vila Industrial, Arraial do Cabo – RJ

  • Praia Lagunar Caiçara, Arraial do Cabo – RJ

  • Praia do Foguete, trecho em frente à Lagoa das Garças, Cabo Frio – RJ

  • Praia do Peró, Cabo Frio – RJ

  • Praia de Cidade Nova, Iguaba Grande – RJ

  • Praia de Ubás, Iguaba Grande – RJ

  • Praia do Sossego, Niterói – RJ

  • Prainha, Rio de Janeiro – RJ

  • Praia de Grumari – Trecho Central, Rio de Janeiro – RJ

  • Praia das Pedras de Sapiatiba, São Pedro da Aldeia – RJ

  • Praia da Vila – Trecho Canto da Vila, Saquarema – RJ

  • Praia de Itaúna – Trecho Pedras de Itaúna, Saquarema – RJ

  • Praia do Gravatá, Saquarema – RJ

  • Prainha, Saquarema – RJ

  • Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC

  • Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC

  • Praia de Taquaras, Balneário Camboriú – SC

  • Praia Central, Balneário Piçarras – SC

  • Praia da Barra do Rio Piçarras, Balneário Piçarras – SC

  • Praia de Piçarras, Balneário Piçarras – SC

  • Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras – SC

  • Praia do Cerro, Barra Velha – SC

  • Praia da Conceição, Bombinhas – SC

  • Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC

  • Praia da Tainha, Bombinhas – SC

  • Praia de Mariscal, Bombinhas – SC

  • Prainha de Mariscal, Bombinhas – SC

  • Praia da Daniela, Florianópolis – SC

  • Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis – SC

  • Praia do Moçambique, Florianópolis – SC

  • Praia dos Açores, Florianópolis – SC

  • Praia das Cordas, Governador Celso Ramos – SC

  • Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC

  • Prainha de Itá, Itá – SC

  • Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí – SC

  • Praia de Itapema do Norte – Trecho Beira Mar III, Itapoá – SC

  • Praia do Mar Grosso, Laguna – SC

  • Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC

  • Praia da Saudade, Penha – SC

  • Praia Grande, Penha – SC

  • Praia Vermelha, Penha – SC

  • Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul – SC

  • Praia do Ervino, São Francisco do Sul – SC

  • Praia do Molhe, São Francisco do Sul – SC

  • Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC

  • Praia Grande, São Francisco do Sul – SC

  • Prainha – Praia da Saudade, São Francisco do Sul – SC

  • Praia do Tombo, Guarujá – SP

MARINAS PREMIADAS

  • Stella Marina, Barra de São Miguel – AL

  • Iate Clube de Caiobá, Guaratuba – PR

  • Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ

  • Tedesco Marina, Balneário Camboriú – SC

  • Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis – SC

  • Marina da Conceição, Florianópolis – SC

  • Marina Itajaí, Itajaí – SC

  • Marina VillaReal, São Francisco do Sul – SC

  • Iate Clube de Santos – Sede Guarujá, Guarujá – SP

  • Associação Náutica Barreiros, Ilhabela – SP

  • Marina Kauai, Ubatuba – SP

  • Voga Marine, Ubatuba – SP

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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