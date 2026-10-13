Brasil bate seu recorde de praias com o Selo Bandeira Azul. E o ES?

Pelo quarto ano consecutivo, nenhuma praia do Espírito Santo recebeu o Selo Bandeira Azul, certificação ambiental internacional concedida a praias, marinas e embarcações de turismo que cumprem rigorosos critérios de qualidade da água, gestão ambiental, segurança e sustentabilidade.





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A última vez que uma praia capixaba foi certificada com o selo internacional foi em 2022, com validade para o ano de 2023. A escolhida foi a Praia da Sereia (Praia da Costa), em Vila Velha, a primeira e única do Estado a receber a certificação. Foram dois anos consecutivos: 2021/2022 e mantida em 2022/2023.