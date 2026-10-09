O homem que levou o Tigrão a Guarapari comemora 100 anos

Famosa pelas suas belas praias e pela sua areia monazítica, Guarapari tem como cartão de visitas o Tigrão, um dos símbolos mais queridos da cidade. E por trás desta história está Dino Simões Pádua, que completa 100 anos hoje, dia 9 de outubro.





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Nascido em Viana e ex-seminarista em Nova Friburgo (RJ), onde também foi professor de Latim, Francês e História, mais do que ser padre, seu Dino tinha o empreendedorismo como vocação.





Inventor por natureza e apaixonado por Guarapari, o aniversariante, que hoje tem dificuldade de fala por causa da idade avançada, passou a vida criando o que ainda não existia na cidade que escolheu como sua. Ele ajudou a construí-la de muitas formas.