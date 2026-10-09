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Leonel Ximenes

O homem que levou o Tigrão a Guarapari comemora 100 anos

Inventor nato e empreendedor, seu Dino ajudou a construir a Cidade-Saúde de muitas formas

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

09 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Seu Dino com o Tigrão, monumento que recebe os visitantes na chegada a Guarapari
Seu Dino com o Tigrão, monumento que recebe os visitantes na chegada a Guarapari Divulgação

Famosa pelas suas belas praias e pela sua areia monazítica, Guarapari tem como cartão de visitas o Tigrão, um dos símbolos mais queridos da cidade. E por trás desta história está Dino Simões Pádua, que completa 100 anos hoje, dia 9 de outubro.


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Nascido em Viana e ex-seminarista em Nova Friburgo (RJ), onde também foi professor de Latim, Francês e História, mais do que ser padre, seu Dino tinha o empreendedorismo como vocação.


Inventor por natureza e apaixonado por Guarapari, o aniversariante, que hoje tem dificuldade de fala por causa da idade avançada, passou a vida criando o que ainda não existia na cidade que escolheu como sua. Ele ajudou a construí-la de muitas formas.

Seu Dino com sua mulher
Seu Dino com sua mulher, dona Maria da Penha Gotardo Pádua Divulgação

Chegou à Cidade-Saúde em 1950 e logo fundou a primeira empresa de ônibus local, ligando a cidade a Vitória por estradas de terra que, na chuva, transformavam cada viagem em uma verdadeira aventura.  Depois, ele vendeu a empresa rodoviária ao empresário. Camilo Cola, que criava a Viação Itapemirim.


Depois vieram o primeiro lava a jato, a primeira oficina mecânica e a primeira bomba de gasolina do município e, em 1963, o emblemático Posto Dino, na entrada da ponte.

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Foi ali que, em 1972, chegou o Tigrão. Seu Dino viu a estátua da campanha da Esso no posto de um amigo em Vila Velha e a pediu emprestada. Os cinco metros de fibra de vidro vieram de caminhão, em três partes, e nunca mais foram embora. 


O simpático tigre virou símbolo e Patrimônio Cultural e Afetivo da cidade e cenário de fotos de gerações de famílias. Também como vereador e secretário de Obras, ajudou a levar água, luz e a segunda ponte a Guarapari. Segundo a Junta Comercial, é o comerciante mais antigo da cidade com empresa ainda em atividade.

É uma alegria e um privilégio ver meu pai chegar aos 100 anos, sendo tão amado e querido por todos. Ele fez muito por Guarapari e pelas pessoas, e sempre nos ensinou que o trabalho e a inteligência servem para tornar a vida das pessoas melhor. Feliz daquele que tem história pra contar, e ele sempre teve muitas.

Diana Pádua Filha

A mesma inquietação aparece nas invenções que criou com as próprias mãos. Entre elas, estão um elevador construído no início da década de 1970 e um gerador de energia feito com motor de caminhão, que religa a energia de toda empresa (posto de combustível, loja de peças e lava a jato) e residência anexa em dois segundos. O equipamento foi construído há mais de 40 anos e está em pleno funcionamento até hoje. 


O aniversariante do dia tem oito filhos, sendo seis do primeiro casamento e dois do segundo, após ficar viúvo. São 15 netos e 14 bisnetos.


Neste centenário, seu Dino celebra em uma comemoração intimista, cercado pela família e amigos próximos. Enquanto isso, o Tigrão segue de guarda na entrada da cidade, como há mais de 50 anos.


Saúde e paz, seu Dino!

Seu Dino no seu posto de combustível em Guarapari, inaugurado em 1963
Seu Dino no seu posto de combustível em Guarapari, inaugurado em 1963 Divulgação

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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