Condomínio dá sua versão para acusação de “constrangimento” nas Três Praias

O Condomínio Alphaville divulgou sua versão sobre o episódio em que uma mulher alegou “constrangimento” ao tentar acessar as Três Praias, em Guarapari. Segundo a direção do empreendimento, “não existe nenhum equipamento ou barreira fora da área de propriedade do condomínio, muito menos nas praias”.





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“O condomínio está implantando um sistema de segurança dentro do seu perímetro para garantir a segurança dos moradores. Durante os testes são feitos acionamentos de avisos e alarmes, que simulam a invasão de pessoas dentro da área do nosso condomínio. O fato relatado pode ter ocorrido no momento desses testes, que são necessários para o correto funcionamento do sistema de alarme”, alega Carolina Magnago, gerente do Alphaville.





Segundo a denúncia da mulher, ela e uma amiga foram caminhando da Praia dos Adventistas até as Três Praias e, quando chegaram neste local, foram avisadas por um sistema de som que aquela região era uma propriedade privada e que elas estavam sendo monitoradas.