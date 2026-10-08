Condomínio dá sua versão para acusação de “constrangimento” nas Três Praias

O Condomínio Alphaville divulgou sua versão sobre o episódio em que uma mulher alegou “constrangimento” ao tentar acessar as Três Praias, em Guarapari. Segundo a direção do empreendimento, “não existe nenhum equipamento ou barreira fora da área de propriedade do condomínio, muito menos nas praias”.
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“O condomínio está implantando um sistema de segurança dentro do seu perímetro para garantir a segurança dos moradores. Durante os testes são feitos acionamentos de avisos e alarmes, que simulam a invasão de pessoas dentro da área do nosso condomínio. O fato relatado pode ter ocorrido no momento desses testes, que são necessários para o correto funcionamento do sistema de alarme”, alega Carolina Magnago, gerente do Alphaville.
Segundo a denúncia da mulher, ela e uma amiga foram caminhando da Praia dos Adventistas até as Três Praias e, quando chegaram neste local, foram avisadas por um sistema de som que aquela região era uma propriedade privada e que elas estavam sendo monitoradas.
“Foi muito constrangedor. A sensação era a de que estávamos invadindo uma área que não é nossa, que a gente não poderia estar ali, numa praia pública. A gente nem estava perto do condomínio”, relatou a mulher.
O Alphaville afirma que o alerta é acionado somente quando há detecção da entrada de pessoas estranhas, “estritamente dentro da área do condomínio, nunca nas praias e seus acessos”.
O caso relatado pela mulher viralizou nas redes sociais, levando a Prefeitura de Guarapari a publicar uma nota de esclarecimento sobre o acesso às Três Praias. Segundo a administração municipal, “o acesso às Três Praias - e a qualquer praia do município - é público, livre e totalmente gratuito. “A garantia de livre acesso é respaldada pela Constituição Federal (art. 20) e pela Lei Federal nº 7.661/1988”, esclarece.
A prefeitura afirmou também que não é permitido dificultar o acesso das pessoas às praias: “A colocação de cancelas, portões, restrições ou a cobrança de taxas indevidas para acessar o litoral são práticas irregulares e ilegais”, diz a nota.
Por fim, a Prefeitura de Guarapari exortou a população a denunciar caso tome conhecimento de práticas irregulares que impeçam ou dificultem o livre acesso às praias.
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