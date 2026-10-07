Prefeitura de Guarapari faz um alerta sobre o acesso às Três Praias

Uma reclamação de uma mulher nas redes sociais, denunciando ter sido constrangida ao tentar acessar as Três Praias, viralizou e levou a Prefeitura de Guarapari a publicar um alerta sobre o acesso a um dos recantos mais paradisíacos da Cidade-Saúde.





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Segundo a denúncia, a mulher e uma amiga foram da Praia dos Adventistas até as Três Praias e, quando chegaram neste local, foram avisadas por um sistema de som que aquela região era uma propriedade privada e que elas estavam sendo monitoradas.





“Foi muito constrangedor. A sensação era a de que estávamos invadindo uma área que não é nossa, que a gente não poderia estar ali, numa praia pública. A gente nem estava perto do condomínio”, relatou a mulher, se referindo a um condomínio de luxo existente na região.