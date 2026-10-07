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Leonel Ximenes

Prefeitura de Guarapari faz um alerta sobre o acesso às Três Praias

Mulher denunciou nas redes sociais que foi constrangida ao acessar uma das praias mais famosas da Cidade-Saúde

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 14:38

Públicado em 

07 out 2026 às 14:38
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Três Praias são muito procuradas por causa das suas águas calmas
Três Praias são muito procuradas por causa das suas águas calmas Prefeitura de Guarapari

Uma reclamação de uma mulher nas redes sociais, denunciando ter sido constrangida ao tentar acessar as Três Praias, viralizou e levou a Prefeitura de Guarapari a publicar um alerta sobre o acesso a um dos recantos mais paradisíacos da Cidade-Saúde.


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Segundo a denúncia, a mulher e uma amiga foram da Praia dos Adventistas até as Três Praias e, quando chegaram neste local, foram avisadas por um sistema de som que aquela região era uma propriedade privada e que elas estavam sendo monitoradas.


“Foi muito constrangedor. A sensação era a de que estávamos invadindo uma área que não é nossa, que a gente não poderia estar ali, numa praia pública. A gente nem estava perto do condomínio”, relatou a mulher, se referindo a um condomínio de luxo existente na região.

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A frequentadora da praia disse que o constrangimento que passou serviu como alerta para a prefeitura e cobrou um posicionamento da gestão municipal.


“Praia é um patrimônio público. E quando esta praia estiver lotada? Cada um que chegar ali vai ter um aviso ‘buzinando’ na cabeça? As Três Praias são um símbolo de Guarapari, e eles simplesmente se acharam no direito de colocar um alto-falante constrangendo quem está ali, dizendo que o local é uma propriedade privada”, disse a denunciante.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Diante da repercussão da denúncia, a Prefeitura de Guarapari publicou uma nota de esclarecimento sobre o acesso às Três Praias. Segundo a administração municipal, “o acesso às Três Praias - e a qualquer praia do município - é público, livre e totalmente gratuito. “A garantia de livre acesso é respaldada pela Constituição Federal (art. 20) e pela Lei Federal nº 7.661/1988”, esclarece.

A nota de esclarecimento da Prefeitura de Guarapari
A nota de esclarecimento da Prefeitura de Guarapari Instagram

A prefeitura afirmou também que não é permitido dificultar o acesso das pessoas às praias: “A colocação de cancelas, portões, restrições ou a cobrança de taxas indevidas para acessar o litoral são práticas irregulares e ilegais”, diz a nota.


Por fim, a Prefeitura de Guarapari exortou a população a denunciar caso tome conhecimento de práticas irregulares que impeçam ou dificultem o livre acesso às praias: “Se você presenciar cobranças indevidas ou bloqueios de acesso às praias, denuncie imediatamente aos órgãos competentes do município para que as providências legais sejam tomadas”.


Em tempo: o acesso às praias é livre no Brasil. Pelo menos por enquanto.


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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