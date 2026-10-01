Nova rota da riqueza no ES passará por três municípios

O governo do Estado lançou a licitação para contratação dos projetos básico e executivo das obras de reabilitação e pavimentação da ES-383, a chamada “Rota do Inhame”, que vai ligar Castelinho, em Vargem Alta, a Victor Hugo, em Marechal Floriano, passando pelo distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves.





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O custo estimado é de R$ 134,3 milhões para um trecho de 23,2 quilômetros considerado fundamental para a produção agrícola e o potencial de agroturismo dessa região das montanhas capixabas. A via deverá melhorar a ligação entre as rodovias ES-164 e a BR-262, beneficiando comunidades rurais e produtores dos três municípios.





A contratação será realizada por meio da concorrência eletrônica a ser realizada em sessão pública que está marcada para o dia 7 de janeiro de 2027, às 10h.