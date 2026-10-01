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Leonel Ximenes

Nova rota da riqueza no ES passará por três municípios

Trecho de 23,2 quilômetros é considerado fundamental para a produção agrícola e o potencial de agroturismo da região

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

01 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Rota do Inhame passará pelo distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves
Rota do Inhame passará pelo distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves Divulgação

O governo do Estado lançou a licitação para contratação dos projetos básico e executivo das obras de reabilitação e pavimentação da ES-383, a chamada “Rota do Inhame”, que vai ligar Castelinho, em Vargem Alta, a Victor Hugo, em Marechal Floriano, passando pelo distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves. 


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O custo estimado é de R$ 134,3 milhões para um trecho de 23,2 quilômetros considerado fundamental para a produção agrícola e o potencial de agroturismo dessa região das montanhas capixabas. A via deverá melhorar a ligação entre as rodovias ES-164 e a BR-262, beneficiando comunidades rurais e produtores dos três municípios.


A contratação será realizada por meio da concorrência eletrônica a ser realizada em sessão pública que está marcada para o dia 7 de janeiro de 2027, às 10h.

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A atual etapa é destinada à elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia. Portanto, a abertura da licitação não significa ainda o início das obras. Após a conclusão do processo licitatório e das demais etapas previstas, será definida a empresa ou o consórcio responsável pela elaboração dos projetos.


O trecho já passou por levantamentos, estudos e anteprojeto de engenharia contratados anteriormente pelo Estado.

CAPITAL DO INHAME

Alfredo Chaves detém o título de Capital Nacional do Inhame. A produção está concentrada principalmente em comunidades do interior, entre elas São Bento de Urânia.


O Inhame São Bento também possui Indicação Geográfica (IG), reconhecimento que valoriza a origem e as características do produto cultivado na região.


Com a pavimentação da ES-383, a expectativa é a de que produtores tenham melhores condições para transportar a produção e que a região tenha uma ligação mais eficiente com a BR-262 e outras importantes rodovias do Estado.

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Alfredo Chaves Vargem Alta Marechal Floriano Montanhas Agricultura Capixaba Agricultura familiar BR 262
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