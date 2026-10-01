Nova rota da riqueza no ES passará por três municípios

O governo do Estado lançou a licitação para contratação dos projetos básico e executivo das obras de reabilitação e pavimentação da ES-383, a chamada “Rota do Inhame”, que vai ligar Castelinho, em Vargem Alta, a Victor Hugo, em Marechal Floriano, passando pelo distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves.
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O custo estimado é de R$ 134,3 milhões para um trecho de 23,2 quilômetros considerado fundamental para a produção agrícola e o potencial de agroturismo dessa região das montanhas capixabas. A via deverá melhorar a ligação entre as rodovias ES-164 e a BR-262, beneficiando comunidades rurais e produtores dos três municípios.
A contratação será realizada por meio da concorrência eletrônica a ser realizada em sessão pública que está marcada para o dia 7 de janeiro de 2027, às 10h.
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A atual etapa é destinada à elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia. Portanto, a abertura da licitação não significa ainda o início das obras. Após a conclusão do processo licitatório e das demais etapas previstas, será definida a empresa ou o consórcio responsável pela elaboração dos projetos.
O trecho já passou por levantamentos, estudos e anteprojeto de engenharia contratados anteriormente pelo Estado.
Alfredo Chaves detém o título de Capital Nacional do Inhame. A produção está concentrada principalmente em comunidades do interior, entre elas São Bento de Urânia.
O Inhame São Bento também possui Indicação Geográfica (IG), reconhecimento que valoriza a origem e as características do produto cultivado na região.
Com a pavimentação da ES-383, a expectativa é a de que produtores tenham melhores condições para transportar a produção e que a região tenha uma ligação mais eficiente com a BR-262 e outras importantes rodovias do Estado.