Laura Giestas Morgado Horta e Marcelo Nassar Filho dizem sim-sim na Pedra Azul

Sob as bênçãos de Cláudia Giestas Bianchi e João Luiz Bianchi, Tatiana e Maximillian Morgado Horta, Cileimar e Marcelo Nassar, Laura Giestas Morgado Horta e Marcelo Nassar Filho disseram sim-sim, na Pedra Azul. A cerimônia religiosa foi na Igreja Paróquia Nossa Senhora de Fátima, seguida de festa na Pousada Pedra Azul.





O tema da festa foi inspirado nas Bodas de Diamante de Ilza e Jônice Tristão, em 2014: os cisnes, símbolo universal de amor eterno, de fidelidade e de pureza. Nas águas do Lago Negro, na Pousada Pedra Azul, nadam, até hoje, os cisnes que inspiraram essa história, há 12 anos. A noiva foi movida pela mesma sensibilidade de sua tia-bizavó, D. Ilza Giestas Tristão.





A Dan Sendas concretizou o sonho da noiva. Amiga das famílias dois noivos, Stella Miranda comandou com perfeição o espetáculo. A pista foi animada pelo DJ De Prá e banda Ubando. Para os “inimigos do fim”, o after party foi agitado pelo DJ Raul Zardini.





Os noivos aproveitam a lua de mel no Japão. Veja as fotos de Dam Fotografias e Laila Castiglioni.