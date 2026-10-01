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Renata Rasseli

Laura Giestas Morgado Horta e Marcelo Nassar Filho dizem sim-sim na Pedra Azul

Cláudia Giestas Bianchi e João Luiz Bianchi, Tatiana e Maximillian Morgado Horta, Cileimar e Marcelo Nassar receberam seus convidados na Pousada Pedra Azul

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

01 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Os noivos Laura Giestas Morgado Horta e Marcelo Nassar Filho
Os noivos Laura Giestas Morgado Horta e Marcelo Nassar Filho: sim-sim na Pedra Azul.  Dam Fotografias

Sob as bênçãos de Cláudia Giestas Bianchi e João Luiz Bianchi, Tatiana e Maximillian Morgado Horta, Cileimar e Marcelo NassarLaura Giestas Morgado Horta Marcelo Nassar Filho disseram sim-sim, na Pedra Azul. A cerimônia religiosa foi na Igreja Paróquia Nossa Senhora de Fátima, seguida de festa na Pousada Pedra Azul. 


O tema da festa foi inspirado nas Bodas de Diamante de Ilza e Jônice Tristão, em 2014: os cisnes, símbolo universal de amor eterno, de fidelidade e de pureza. Nas águas do Lago Negro, na Pousada Pedra Azul, nadam, até hoje, os cisnes que inspiraram essa história, há 12 anos. A noiva foi movida pela mesma sensibilidade de sua tia-bizavó, D. Ilza Giestas Tristão.

A Dan Sendas concretizou o sonho da noiva.  Amiga das famílias dois noivos, Stella Miranda comandou com perfeição o espetáculo. A pista foi animada pelo DJ De Prá e banda Ubando. Para os “inimigos do fim”, o after party foi agitado pelo DJ Raul Zardini.


Os noivos aproveitam a lua de mel no Japão. Veja as fotos de Dam Fotografias e Laila Castiglioni. 

Dia da Moqueca Capixaba
Silvestre Tavares e Evelize Calmon
Silvestre Tavares e Evelize Calmon: celebrando o Dia da Moqueca, nesta quarta-feira (30), no Restaurante Pirão. Na foto: Hercílio Pirão, falecido em 2025, estampa um quadro com a capa do suplemento "Prazer&Cia", sucesso nas edições impressas de A Gazeta.  Dudu Altoé

Turismo

Tendências de viagens

O Relatório de Tendências 2027 da Hilton, realizado com mais de 14 mil viajantes em 14 países, aponta uma mudança no jeito de viajar: no próximo ano, a busca pela viagem “perfeita” deve dar espaço a experiências mais flexíveis, pessoais e conectadas ao desenvolvimento e bem-estar. Entre as tendências estão viagens mais curtas, contato com a natureza e a valorização de recomendações confiáveis e do toque humano.

Jantar de juristas
Dr. Anselmo Laranja, Dra. Maria Clara Mendonça Perim e Dr. Leonardo Nunes Marques
Um jantar marcou o encerramento do Congresso Internacional "Produção e Valoração da Prova em Juízo: Tendências Contemporâneas". O coquetel, realizado no restaurante Lareira Portuguesa, reuniu diversas autoridades e acadêmicos. Entre os presentes, estavam o desembargador Júlio César Costa de Oliveira, diretor da Emes - Escola da Magistratura do Espírito Santo, que recebeu um grupo de juristas que participaram do congresso, como a promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim, e os advogados Leonardo Nunes Marques, Felipe Sardenberg, Breno Oliveira e Enzo Guidi. Na foto: Dr. Anselmo Laranja, Dra. Maria Clara Mendonça Perim e Dr. Leonardo Nunes Marques. Divulgação

7 Km

Vem aí a Corrida Unimed Sicoob!

Dr. Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Federação Espírito Santo e da Unimed Vitória, convida para a Corrida Unimed Sicoob Circuito Vitória 2026, marcada para 11 de outubro.
A administradora de benefícios Mediatorie apoia o evento. A empresa estará presente com sua equipe e com ações de ativação da marca durante todo o trajeto. O percurso de 7 km vai reunir atletas, famílias e amantes do esporte em um dos cenários mais vibrantes do Espírito Santo, saindo da Avenida Cezar Hilal, em Vitória, atravessando a Terceira Ponte, e terminando no Parque da Prainha, em Vila Velha. Na linha de chegada, a Mediatorie ainda vai sortear duas bicicletas elétricas para os corredores, sendo uma delas exclusiva para os clientes da administradora de benefícios.

Em Manguinhos
Wagner Rocha, diretor técnico; Lucas Weber e Priscila Braum, da BW Arquitetura; Leonardo Veiga, diretor comercial; e Bruno Boechat, diretor executivo
Os diretores da Octo Empreendimentos, Bruno Boechat, Leonardo Veiga e Wagner Rocha, receberam corretores de imóveis no Cerimonial Manguinhos, nesta terça-feira (29), para apresentar o Iliah, primeiro edifício de alto padrão da Serra, com vista permanente para o mar de Manguinhos. O evento reuniu a equipe da incorporadora e construtora, como a gerente de Marketing Betânia Pires, além de centenas de corretores para entender os detalhes do empreendimento, que terá apartamentos de 3 e 4 suítes, com metragens entre 115 m² e 150 m². Na foto: Wagner Rocha, diretor técnico; Lucas Weber e Priscila Braum, da BW Arquitetura; Leonardo Veiga, diretor comercial; e Bruno Boechat, diretor executivo. Divulgação

Nova sede e galeria

O CEO da Mivita, André Pretti,  celebra a inauguração da nova sede da construtora na Praia do Canto. São três andares e 1,3 mil metros quadrados de área, em um projeto pensado para acompanhar a expansão da empresa e proporcionar mais conforto e integração às equipes.

E vem mais por aí: a empresa prepara a Galeria Mivita, na Avenida Américo Buaiz, próximo à Praça da Ciência. A ideia é substituir os tradicionais estandes temporários por um espaço permanente de relacionamento e experiência da marca.

Food Service

O empresário Ildo Steffen abre as portas do seu Steffen Centro de Eventos, entre os dias 6 e 8 de outubro, das 15h às 22h, para a 9ª Feinbares. Principal vitrine do mercado de alimentação e food service do Espírito Santo, o encontro reunirá profissionais e empresários de alimentos & bebidas em torno de rodadas de negócios, circuito de turismo regional e 9 aulas-show exclusivas com corpo docente da Faculdade Novo Milênio.


Novo livro

"Desapropriação e Técnica Processual" é o novo livro do advogado Marcelo Pacheco Machado. A segunda edição é uma versão ampliada e parte de uma percepção do autor da necessidade de conteúdos práticos. Ele buscou organizar os temas e sistematizar o processo civil aplicado às desapropriações a partir da experiência de quem atua diariamente com a matéria.

Celebração
Jaqueline Lira recebeu Gisella Rezende, Vivi Anselmé e Dudu Altoé
Para celebrar os 32 anos da maior rede de joalherias do Espirito Santo, Jaqueline Lira recebeu Gisella Rezende, Vivi Anselmé e Dudu Altoé para um brinde na novissima loja da Jaklayne Joias da Praia do Canto. Flavia Lopes

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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