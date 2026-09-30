Antônio e Kamilla Benjamim recebem para Festival de Frutos do Mar em Itaúnas

Dia da Secretária

Valdecir Torezani recebe nesta quarta-feira (30), em sua Fazenda Miguel, amigos, colaboradores e parceiros para almoço de comemoração do Dia da Secretária com almoço na Fazenda Miguel.



Dia da Moqueca

Silvestre Tavares celebra o Dia da Moqueca Capixaba, nesta quarta-feira (30), no Restaurante Pirão.



Outubro Rosa

Márcia Gabriella Barros será madrinha da Loja Afecc Outubro Rosa, nesta quarta-feira (30). Ela estará no espaço, Shopping Vitória, das 13h às 17h, participando da campanha que mobiliza o público em torno da causa e dos projetos da Afecc.





Encontro para noivas

Fabíola Sampaio reúne nesta quarta (30), a partir das 16h, no Niyama Hill, um time de fornecedores do universo de casamentos para um encontro especial voltado a noivas e profissionais do setor. A programação inclui desfile de vestidos de madrinhas da Chris Ribeiro Conceito e entrada da noiva com produção da Noivas Arley.