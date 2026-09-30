Antônio e Kamilla Benjamim recebem para Festival de Frutos do Mar em Itaúnas

À frente da Pousada Ka347, os empresários Antônio e Kamilla Benjamim receberam visitantes para a 9ª edição do Festival de Frutos do Mar, sob o comando do chef Tom Timoneiro, de 25 a 27 de setembro, em Itaúnas. O final de semana reuniu gastronomia, música e o clima descontraído de um dos destinos mais desejados do litoral capixaba. Os hóspedes participaram de um jantar com menu exclusivo, com destaque para o Arroz de Mariscos, Maionese de Lagosta e Bobó de Camarão, na sexta (25). Já no sábado (26), os convidados degustaram o famoso Churrasco de Frutos do Mar, com lagosta, camarão VG e badejo, todos frescos, e preparados e servidos à beira da piscina da pousada, a única gourmet do Estado.
Humor e empreendedorismo
Renato Albani no Business Tech Congress
O 6º Business Tech Congress, realizado pela Fucape Business School, terá um momento de descontração no dia 15 de outubro, com uma palestra do humorista, ator e influenciador Renato Albani. A apresentação acontece das 18h30 às 19h10 e vai abordar, com humor, sua trajetória profissional e as escolhas que o levaram da engenharia aos palcos. A palestra propõe uma conversa sobre empreender de forma diferente, usando a experiência de Albani para falar sobre mudanças de carreira, criatividade e novos caminhos profissionais. Entre os exemplos está seu recente show no Kléber Andrade, em Cariacica, que reuniu um grande público.
Dezembro Laranja
Manual sobre câncer de pele
A Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Espírito Santo (SBD-ES) lançou o manual informativo “100 perguntas e respostas sobre o sol e o câncer de pele – Informação que protege, conhecimento que previne”. O material reúne orientações sobre exposição solar, prevenção e câncer de pele, com o objetivo de facilitar a realização das atividades dos dermatologistas associados e também levar informação de qualidade à população em geral. O presidente da SBD-ES, o dermatologista Ricardo Tiussi, explica que o material foi elaborado para ser uma fonte prática de consulta, o manual reúne perguntas e respostas sobre temas relacionados aos efeitos da radiação ultravioleta, cuidados com a exposição ao sol, proteção solar e identificação de possíveis sinais de alerta na pele. A iniciativa integra as ações de conscientização da SBD-ES e reforça a importância da informação como ferramenta de prevenção, especialmente com a proximidade do Dezembro Laranja, campanha dedicada à conscientização sobre o câncer de pele. O manual está disponível gratuitamente para download no site da SBD-ES, na aba “Dezembro Laranja”, e pode ser consultado por dermatologistas associados e pelo público em geral.
Dia da Secretária
Valdecir Torezani recebe nesta quarta-feira (30), em sua Fazenda Miguel, amigos, colaboradores e parceiros para almoço de comemoração do Dia da Secretária com almoço na Fazenda Miguel.
Dia da Moqueca
Silvestre Tavares celebra o Dia da Moqueca Capixaba, nesta quarta-feira (30), no Restaurante Pirão.
Outubro Rosa
Márcia Gabriella Barros será madrinha da Loja Afecc Outubro Rosa, nesta quarta-feira (30). Ela estará no espaço, Shopping Vitória, das 13h às 17h, participando da campanha que mobiliza o público em torno da causa e dos projetos da Afecc.
Fabíola Sampaio reúne nesta quarta (30), a partir das 16h, no Niyama Hill, um time de fornecedores do universo de casamentos para um encontro especial voltado a noivas e profissionais do setor. A programação inclui desfile de vestidos de madrinhas da Chris Ribeiro Conceito e entrada da noiva com produção da Noivas Arley.
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