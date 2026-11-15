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Advogado brasileiro de ex-chefe da inteligência da Venezuela morre em Madrid

Nielson de Souza Vilela, brasileiro de 39 anos, foi achado no depósito do prédio onde morava, na Gran Vía; causas não foram confirmadas oficialmente

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 09:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 nov 2026 às 09:14
O advogado brasileiro Nielson de Souza Vilela
O advogado brasileiro Nielson de Souza Vilela Redes sociais
O advogado brasileiro Nielson de Souza Vilela, que atuou na defesa do ex-chefe da inteligência militar da Venezuela Hugo Armando Carvajal, conhecido como El Pollo, foi encontrado morto em Madri, segundo noticiaram veículos da mídia espanhola.

O corpo do advogado foi localizado na manhã da quinta-feira (12) em um depósito do edifício onde morava, na Gran Vía, na capital do país, afirmou o portal espanhol The Objective.

Até o momento, não foram divulgadas oficialmente as circunstâncias da morte. Mas, segundo o jornal digital Vozpópuli, que disse ter tido acesso à autópsia, as causas foram naturais.

Vilela teria sido encontrado sem vida no depósito de sua residência por um familiar, afirmou o jornal espanhol. O corpo não apresentava sinal de violência, conforme a reportagem.

Vilela, 39, atuou na Espanha na defesa de Carvajal, ex-diretor da inteligência e contrainteligência militar da Venezuela enquanto Hugo Chávez e Nicolás Maduro lideravam o país. O ex-general foi extraditado da Espanha para os Estados Unidos em julho de 2023, onde respondia a acusações relacionadas a narcotráfico, narcoterrorismo e tráfico de armas.

Preso nos EUA, Carvajal decidiu cooperar com as autoridades americanas e é considerado peça-chave no julgamento de Maduro, ditador que foi capturado pelos americanos no começo do ano.
Em uma rede social, o advogado espanhol Vicente Marín lamentou a morte de Vilela, com quem trabalhou em um projeto de imigração. "Um excelente profissional e uma pessoa ainda melhor ", disse Marín.

Vilela também mantinha atuação profissional no Brasil. Ele oferecia serviços jurídicos relacionados a direito penal, imigração e cooperação jurídica internacional.

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