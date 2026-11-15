Advogado brasileiro de ex-chefe da inteligência da Venezuela morre em Madrid





Vilela, 39, atuou na Espanha na defesa de Carvajal, ex-diretor da inteligência e contrainteligência militar da Venezuela enquanto Hugo Chávez e Nicolás Maduro lideravam o país. O ex-general foi extraditado da Espanha para os Estados Unidos em julho de 2023, onde respondia a acusações relacionadas a narcotráfico, narcoterrorismo e tráfico de armas.