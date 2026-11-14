Chuva causa alagamentos no ES; cidade registra 102 mm em 24 horas

As chuvas que atingiram o Espírito Santo na noite de sexta-feira (13) provocaram alagamentos em ruas de diferentes municípios capixabas. Em Cariacica, vídeos registrados por moradores (veja acima) mostram pontos de retenção em bairros como Flexal 1, Jardim América e Jardim Botânico. Segundo a prefeitura, a Defesa Civil Municipal não recebeu acionamentos às ocorrências.
Também foram notificados alagamentos em bairros da Serra e Guarapari, na Região Metropolitana, bem como em Linhares, no Norte do Estado. As Prefeituras dos respectivos municípios foram questionadas sobre o acumulado de chuva, mas ainda não se manifestaram.
Nas últimas 24 horas, Rio Bananal, no Norte do Estado, registrou 102 milímetros de chuva, o maior acumulado entre as estações meteorológicas citadas no boletim da Defesa Civil Estadual divulgado na manhã deste sábado (14). Colatina aparece na sequência, com 78 mm, seguida de Sooretama, com 72 mm. Os dados consideram o período até as 9h deste sábado.
- Rio Bananal: 102 mm
- Colatina: 78 mm
- Sooretama: 72 mm
- Linhares: 65 mm
- Jaguaré: 60 mm
- Baixo Guandu: 60 mm
- Aracruz: 55 mm
O Espírito Santo continua sob alerta de tempestade neste fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso amarelo, de perigo potencial, para 66 municípios capixabas neste sábado (14), incluindo todas as cidades da Grande Vitória. No domingo (15), o alerta será ampliado para os 78 municípios do Estado, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.
Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Já a Defesa Civil Estadual prevê possibilidade de novas tempestades principalmente nas regiões Norte e Noroeste durante a tarde e a noite deste sábado. O órgão mantém aviso de impacto moderado para o centro-norte do Espírito Santo, devido ao risco de chuva forte, rajadas de vento e descargas elétricas.