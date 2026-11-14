Após caminhão, ônibus afunda em rua de Linhares

Um homem de 48 anos foi preso após ameaçar a ex-companheira e jogar pedras contra a casa dela, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (12). Durante a abordagem, ele também xingou os policiais militares. O nome do suspeito não será divulgado para não expor a vítima.





A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30. Aos agentes, a mulher, também de 48 anos, contou que o ex-companheiro estava desde o meio-dia em frente à residência, jogando pedras, fazendo ameaças de morte e proferindo xingamentos. Ela também relatou que sofria agressões e insultos frequentes.





Os policiais tentaram abordar o suspeito, mas ele resistiu e passou a xingar os militares. O homem foi algemado e colocado no compartimento da viatura, onde continuou a desacatar os agentes e a dar chutes até a chegada à Delegacia Regional de Vila Velha.





O pai da vítima contou à TV Gazeta que o casal sempre teve um relacionamento conturbado, já que os dois são usuários de drogas. "A gente não quer isso para ninguém, imagine para uma filha. Luto há mais de 20 anos, internei ela muitas vezes. É muito difícil tirar (das drogas), a gente acaba perdendo a esperança, você não consegue viver", desabafou.





Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por injúria, ameaça e dano, no contexto da Lei Maria da Penha, além de resistência à ação policial. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.