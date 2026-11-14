Brasil perde para o Japão em amistoso com polêmica de arbitragem

A seleção brasileira foi derrotada pelo Japão, por 3 a 2, neste sábado, em amistoso no Estádio Nacional de Singapura. O Brasil sofreu uma "pane" logo no início e viu os japoneses fazerem 2 a 0 antes dos 20 minutos. A equipe do técnico Carlo Ancelotti reagiu com dois golaços de Vini Jr., mas viu o adversário marcar no fim em um lance que gerou bastante reclamação dos brasileiros, que pediram falta no início da jogada.
O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, dia 17, quando encerra os compromissos nesta Data Fifa em amistoso inédito contra Singapura, às 7h (horário de Brasília).
O duelo com os japoneses prometia ser um confronto mais complicado do que os jogos contra Austrália e Índia. Afinal, a seleção nipônica derrotou o Brasil, por 3 a 2, em um dos últimos amistosos antes da Copa e vendeu caro a eliminação na segunda fase do Mundial, em suada vitória brasileira por 1 a 0. À exceção do lateral-esquerdo Carlos Augusto, da Inter de Milão, e do meia André Luiz, do Corinthians, Ancelotti levou a campo um time sem grandes novidades e a finalização perigosa de Estêvão, aos seis minutos do primeiro tempo, animou o torcedor em Singapura.
Contudo, a proposta de Ancelotti de jogar com uma linha de defesa posicionada quase no meio-campo somada à falta de entrosamento do time brasileiro foi um deleite para os japoneses nos primeiros minutos. Com um trabalho consolidado de oito anos do técnico Hajime Moriyasu, o Japão não perdoou erros crassos do Brasil. Aos 14, Doan aproveitou a bobeada de Carlos Augusto e do zagueiro Gabriel Magalhães para deixar Kubo em ótimas condições. O atacante recebeu livre e finalizou no canto esquerdo do goleiro Pedro Morisco.
A pane brasileira continuou e Maeda por pouco não marcou ao receber nas costas da defesa e ficar cara a cara com Morisco, mas o atacante errou na finalizção. No minuto seguinte, aos 18, o Japão trocou passes até Nakamura receber sem marcação na esquerda e bater colocado no canto direito para ampliar. Desnorteado, o Brasil demorou a entrar na partida e teve dificuldade em construir jogadas de pé em pé. O avanço dos meias foi destruído com faltas "sem cerimônia" pelo adversário, que impressiona pela competência tática.
Vini Jr. não esteve bem tecnicamente, mas teve o mérito de não se esconder do jogo e foi recompensado com um golaço. Aos 32 minutos, o camisa 7 acertou uma pancada no ângulo do goleiro Suzuki, em chute de fora da área. André Luiz, em arrancada da intermediária, quase empatou, mas parou em boa defesa do arqueiro japonês. Raphinha, que vive grande momento no Barcelona, ficou isolado no ataque e pouco participou da partida. O camisa 10 reclamou de um pênalti não marcado pela arbitragem, lance que provocou reclamação veemente de Ancelotti.
A partida voltou do intervalo mais equilibrada, com o time brasileiro atento na marcação, mas pouco presente no ataque. Não demorou para Ancelotti acionar o banco de reservas e promover as estreias do zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, do volante Marlon Gomes e do atacante Alisson Santana, dupla do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Pouco tempo depois, Endrick entrou na vaga de Raphinha. O Japão teve chances em faltas perigosas próximas à grande área, mas parou na bola aérea defensiva do Brasil.
O segundo permaneceu morno até os 29 minutos, quando o Brasil chegou ao empate. Bruno Guimarães cobrou escanteio curto para Vini Jr., que acertou chute colocado no canto esquerdo de Suzuki em mais um belo gol de fora da área. O lance colocou fogo na partida e Ancelotti aproveitou para oxigenar a equipe com o lateral-direito Vanderson e o volante João Gomes. A virada quase veio aos 34, quando Endrick disparou um petardo do meio da rua, mas a bola explodiu no travessão.
No fim, aos 45, Sakamoto aproveitou a sobra na área brasileira para colocar os japoneses novamente à frente. O lance deu início a uma confusão generalizada porque o Brasil reclamou de três faltas em sequência no volante João Gomes no início do lance. Raphinha e Carlo Ancelotti chegaram a entrar em campo e foram expulsos pela arbitragem, que validou a jogada que selou a derrota brasileira.
JAPÃO 3 X 2 BRASIL
- JAPÃO - Suzuki; Seko, Machida (Itakura) e Hiroki Ito (Yuito Suzuki); Nakano (Sagawara), Tanaka (Kodai Sano), Kamada (Minamino) e Nakamura (Junya Ito); Doan (Sakamoto), Kubo (Kaishu Sano) e Maeda (Ogawa). Técnico: Hajime Moriyasu.
- BRASIL - Pedro Morisco; Wesley (Vanderson), Jair Cunha (Jonathan Jesus), Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos (João Gomes), Bruno Guimarães e André Luiz (Marlon Gomes); Estêvão (Alisson Santana), Raphinha (Endrick) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
- ÁRBITRO - Jansen Foo Chuan Hui (SIN)
- GOLS - Kubo, aos 14, Nakamura, aos 18, e Vini Jr., aos 32 minutos, e Sano, aos 45 do primeiro tempo; Vini Jr., aos 29 minutos do segundo tempo
- CARTÕES AMARELOS - Endrick, Vini Jr. e Bruno Guimarães (Brasil)
- CARTÕES VERMELHOS - Raphinha e Carlo Ancelotti
- PÚBLICO - 38.688
- LOCAL - Nacional de Singapura, em Kallang (SIN)