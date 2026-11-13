Raphinha demonstra incômodo com polêmica em meio a lesões

Em grande fase no Barcelona, com 19 gols em 14 partidas, Raphinha tornou-se alvo de uma série de questionamentos em sua apresentação à seleção brasileira devido a uma polêmica na qual se envolveu por declarações relacionadas a seu aproveitamento por Carlo Ancelotti.

Na véspera do amistoso contra o Japão, em Singapura, o atacante refutou ter feito qualquer tipo de exigência para se apresentar à formação nacional, e também demonstrou estar impactado pelo episódio.

"Desde a primeira vez em que vesti a camisa da seleção, sempre deixei muito claro a minha vontade de estar aqui. Nunca abri mão da seleção brasileira, sempre fiz todo o possível para estar presente. Para mim sempre foi uma honra, sempre foi um privilégio e sempre vai ser. Isso não vai mudar, independentemente do tempo que eu esteja aqui", afirmou Raphinha durante entrevista a jornalistas nesta sexta-feira (13).

A celeuma teve início no começo do mês, quando o Barça anunciou a renovação de seu contrato até 2030. Na ocasião, ele lembrou que vinha de uma série de lesões que o deixou afastado dos gramados nos últimos compromissos com a seleção, e que era preciso atenção com esse histórico na retomada.

"Ancelotti, como treinador, sabe que precisa distribuir os minutos", afirmou o atacante durante a cerimônia de renovação com o clube catalão. "Uma lesão, também pensando na seleção brasileira, não viria no meu melhor momento físico. Nós conversamos. Estou me recuperando de uma lesão. Estou muito bem, mas não 100%", acrescentou o brasileiro.

As declarações foram interpretadas por parte dos torcedores como uma exigência ao treinador da forma como deveria ser utilizado na seleção brasileira, algo que foi negado pelo atacante.

"Naquele momento, achei que estava sendo claro no que estava querendo dizer. Pelo menos na minha cabeça, achei que estava. Tendo em vista tudo aquilo que passei nas últimas três convocações, foram três lesões que tive praticamente na mesma região da perna. E o que quis dizer foi simplesmente de cuidar. Obviamente que jamais, como é que vou explicar...", disse Raphinha, antes de fazer uma longa pausa em silêncio até voltar a seguir com o raciocínio.

"Tive as três lesões. E obviamente não quero me machucar de novo, quero estar disponível não só para a seleção, como para o Barcelona também. O que quis dizer foi do míster poder contar comigo é que, se fisicamente estiver bem, vou estar sempre disponível para poder representar o Brasil", prosseguiu o atacante.

"Mas, infelizmente, quando fisicamente não está bem, a gente não consegue jogar nem aqui, nem no clube. Então, a intenção da minha fala foi essa. Obviamente, não foi falar que o jogo que eu devo jogar ou não", explicou-se o jogador, que contrariou recomendação do clube e antecipou um procedimento cirúrgico na orelha para estar disponível à seleção na atual Data Fifa.

Devido a lesões na região posterior da coxa direita, Raphinha foi desfalque da seleção na Copa do Mundo desde a segunda rodada, contra o Haiti, quando deixou o o campo no fim do primeiro tempo. Na última rodada de amistosos, voltou a sentir a lesão no segundo confronto contra a Austrália.

"Quero estar disponível para jogar todos os jogos possíveis, a maioria de minutos possíveis. E isso não vai mudar. Se meu corpo me permitir fisicamente, vou dar meu melhor sempre. E a partir do momento que ver que fisicamente não posso render, vou ser o primeiro a me retirar, porque sou muito autocrítico comigo mesmo", afirmou Raphinha.

O jogador reconheceu ter ficado abalado pela repercussão de suas declarações.

"É difícil uma crítica não mexer com a gente, né? Por mais que a gente tente não se afetar com algumas coisas, é normal. Acredito que qualquer um no meu lugar ou no lugar de algum jogador da seleção recebendo uma crítica, sabendo que está dando o melhor, receber tantos ataques assim, se sentiria abalado", disse ele.