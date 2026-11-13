Ancelotti diz que período de testes acaba nos jogos contra Japão e Singapura

Em busca de uma reformulação da seleção brasileira desde a eliminação precoce nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, o treinador Carlo Ancelotti afirmou que o período de testes está perto do fim.

Segundo o italiano, a atual data Fifa, com jogos contra o Japão, neste sábado (14), e contra a seleção de Singapura, na próxima terça-feira (17), será a última janela para que a comissão técnica se debruce mais atentamente sobre novos nomes para integrar a equipe.

"É um momento de teste que vai acabar nesta data Fifa. Na próxima, vamos fechar um pouco mais o grupo. O período [pós-Copa] nos deu muitas informações sobre os jovens. Saibam que temos jovens com muito talento, muito comprometidos, e isso nos dá confiança para o futuro", afirmou o treinador nesta sexta-feira (13) em entrevista coletiva em Singapura.

Desde a queda para a Noruega no Mundial, Ancelotti indicou o fim do ciclo para alguns veteranos com a camisa da seleção brasileira, como Neymar, 34 Casemiro, 34, Danilo, 35, e Fabinho, 33.

Ao mesmo tempo, também convocou para os amistosos do Brasil depois da Copa 14 jogadores pela primeira vez, com destaque para jovens como o goleiro Pedro Morisco, de 22 anos, do Coritiba, o zagueiro Jair Cunha, de 21, do Nottingham Forest, e os meias Breno Bidon e Gabriel Bontempo, ambos de 21, do Corinthians e do Santos, respectivamente.

Para os amistosos com Japão e Singapura, são cinco estreantes: Allan, 22 (Manchester City); Jonathan Jesus, 22 (Cruzeiro), Marlon Gomes, 22, e Alisson Santana, 21 (Shakhtar Donetsk) e André Luiz, 20 (Corinthians).

"A Copa do Mundo encerrou o ciclo de uma geração de jogadores, e agora estamos formando uma nova geração. O objetivo é chegar focados e competitivos às próximas competições oficiais, que são a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030", disse Ancelotti.

"Temos jogadores de um nível muito alto. Temos cobertura em umas posições, um pouco menos em outras, mas temos tempo para olhar outros jovens. A avaliação deste período depois da Copa é muito positiva. Há alguns jogadores que olhamos e não estão aqui, podem estar na próxima, mas não são muitos. O grupo está mais ou menos fechado", acrescentou o treinador.

Ele afirmou também que as críticas de torcedores e da mídia ao desempenho recente da seleção brasileira são "absolutamente normais", e procurou demonstrar confiança na evolução do trabalho nos próximos meses.

"O que podemos fazer, que estamos fazendo, é colocar toda a energia possível para evoluir bem neste período, que é um período de transição da seleção. Vieram novos jogadores e esse é o trabalho que temos que fazer. O torcedor tem que estar tranquilo porque vamos construir um grupo de jogadores muito forte para o futuro", afirmou o italiano.

Ancelotti disse ainda que o Japão "é um adversário realmente competititvo, porque evoluiu muito nos últimos anos."

O adversário asiático tem criado problemas para a formação verde-amarela nos encontros mais recentes. Em 2025, a seleção nipônica, de virada, fez 3 a 2 em um amistoso e venceu o Brasil pela primeira vez. Mais recentemente, no Mundial, saiu na frente e só foi superada nos acréscimos do segundo tempo, quando Martinelli definiu o 2 a 1 dos pentacampeões.

"Eles competiram muito bem contra nós na Copa do Mundo. Foi uma partida difícil, e amanhã [sábado] também será, porque eles são muito bem organizados, tanto defensiva quanto ofensivamente", afirmou o treinador do Brasil.