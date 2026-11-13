Grêmio sofre quinto transfer ban e se isola como time mais punido do Brasil

O Grêmio recebeu o quinto transfer ban da Fifa nesta sexta-feira (13) e se isolou como o time brasileiro com mais punições ativas na entidade máxima do futebol, deixando para trás Santos e Amazonas, com quatro cada.

A nova punição ficará ativa até o Imortal quitá-la. Enquanto isso, o clube está impedido de registrar novos jogadores, cenário que não é novo pelo fato de já ter outras sanções ativas. O Grêmio recebeu todos seus transfer bans num período de pouco mais de um mês. O primeiro foi sancionado no dia 9 de outubro.