Grêmio sofre quinto transfer ban e se isola como time mais punido do Brasil

O Grêmio recebeu o quinto transfer ban da Fifa nesta sexta-feira (13) e se isolou como o time brasileiro com mais punições ativas na entidade máxima do futebol, deixando para trás Santos e Amazonas, com quatro cada.
A nova punição ficará ativa até o Imortal quitá-la. Enquanto isso, o clube está impedido de registrar novos jogadores, cenário que não é novo pelo fato de já ter outras sanções ativas. O Grêmio recebeu todos seus transfer bans num período de pouco mais de um mês. O primeiro foi sancionado no dia 9 de outubro.
O total negativo do Imortal, no entanto, não supera o recorde do Botafogo. Ainda neste ano, o time carioca chegou a ter seis transfer bans ativos.
Ranking de transfer bans da Fifa no Brasil
Grêmio: 5
Santos e Amazonas: 4
Internacional: 3
Corinthians e Fortaleza: 2
Atlético-GO, Figueirense, Retrô (PE), Colorado (PR), Miramar (PB) e Flamengo (SE): 1