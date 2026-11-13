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Investimento

Ufes e Ifes vão buscar recursos de Acordo do Rio Doce para reformas e modernização

MEC e BNDES abriram chamada pública no valor de R$ 80 milhões para beneficiar instituições federais de ensino situadas na Bacia do Rio Doce

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 17:46

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

13 nov 2026 às 17:46
UFES
Campus da Goiabeiras da Ufes
 Ricardo Medeiros

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) poderão receber recursos de uma chamada pública de R$ 80 milhões do governo federal para reformas e modernização de suas estruturas. A iniciativa faz parte das medidas de reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), ocorrido em 2015.


Do valor total dos recursos não reembolsáveis, a proposta estabelece  limite de R$ 20 milhões por instituição federal de ensino. 


A chamada é um projeto de Requalificação dos Espaços Acadêmicos das Instituições Federais de Ensino (Reacad), desenvolvido no âmbito do Novo Acordo do Rio Doce. A iniciativa é realizada pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Poderão ser beneficiadas instituições localizadas na Bacia do Rio Doce e no Litoral Norte do Espírito Santo.


"A expectativa é que os investimentos realizados por meio desta chamada contribuam para ampliar as condições de formação, pesquisa e inovação, fortalecendo o papel das instituições de ensino superior na redução das desigualdades existentes na bacia do Rio Doce e na promoção do desenvolvimento sustentável das regiões atingidas", afirmou a diretora de Crédito Digital e Gestão do Fundo Rio Doce do BNDES, Maria Fernanda Coelho. 

Como participar

Os recursos do Reacad são voltados a reformas de salas de aula, laboratórios, bibliotecas, restaurantes universitários, moradias estudantis e outros espaços acadêmicos, além de intervenções para melhorar as condições de acessibilidade, segurança, eficiência energética e sustentabilidade das edificações. O objetivo é fortalecer as condições de ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil nas instituições federais com sede nos territórios atingidos. 


As inscrições das propostas já estão abertas e o prazo vai até 29 de janeiro de 2027, às 16h59. As candidaturas poderão ser apresentadas por entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, incluindo fundações de apoio, desde que atendam aos requisitos do edital e tenham a anuência da instituição beneficiária. 


A submissão dos projetos é feita exclusivamente pelo Portal do Cliente do BNDES, na opção “Fundos, Editais, Chamadas Públicas e Mercado de Capitais”, referente ao Projeto Reacad Rio Doce. O BNDES será responsável pela análise, contratação e acompanhamento dos projetos selecionados.


Além das instituições capixabas citadas, o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), a Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) também poderão ser beneficiados pelo investimento.

No Espírito Santo

O reitor da Ufes, Eustáquio de Castro, afirma que a universidade participará da chamada e as propostas já estão sendo produzidas em parceria com a fundação de apoio, responsável pela apresentação do projeto, enquanto a execução ficará a cargo da instituição. 


Eustáquio conta que uma equipe criada pela reitoria já está trabalhando na iniciativa. Serão qualificadas para serem beneficiadas as estruturas da Ufes que atuam em projetos relacionados aos territórios atingidos.


O reitor ainda explica que a modernização da infraestrutura também poderá ampliar o atendimento à população por meio de projetos nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, engenharia e ciências sociais. Eustáquio destaca que a finalidade das pesquisas desenvolvidas pela universidade é atender às necessidades da sociedade e contribuir para a recuperação social e econômica das comunidades atingidas. 


Segundo o Ifes, a instituição participará da chamada e encontra-se na etapa inicial de elaboração da proposta. Para o instituto, a iniciativa é uma oportunidade para fortalecer a infraestrutura das unidades. 


São seis campi que estão aptos a serem contemplados: Aracruz, Colatina, Itapina (Colatina), Linhares, São Mateus e Serra. Atualmente, as unidades atendem 12.690 estudantes e contam com 809 servidores, entre professores e técnicos-administrativos. 


O Ifes pretende elaborar um projeto para aproveitar os recursos e ampliar pesquisas e iniciativas voltadas a desafios regionais, como recuperação ambiental, monitoramento dos recursos hídricos e desenvolvimento tecnológico.


A Secretaria de Recuperação do Rio Doce (Serd) comenta que o investimento é importante para fortalecer a educação nos territórios atingidos pelo desastre de Mariana (MG). Segundo a pasta, a modernização das instituições de ensino poderá contribuir para enfrentar desafios históricos da região, como a recuperação ambiental, o desenvolvimento econômico, a inovação e a qualificação profissional.

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