Ufes e Ifes vão buscar recursos de Acordo do Rio Doce para reformas e modernização

O reitor da Ufes, Eustáquio de Castro, afirma que a universidade participará da chamada e as propostas já estão sendo produzidas em parceria com a fundação de apoio, responsável pela apresentação do projeto, enquanto a execução ficará a cargo da instituição.





Eustáquio conta que uma equipe criada pela reitoria já está trabalhando na iniciativa. Serão qualificadas para serem beneficiadas as estruturas da Ufes que atuam em projetos relacionados aos territórios atingidos.





O reitor ainda explica que a modernização da infraestrutura também poderá ampliar o atendimento à população por meio de projetos nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, engenharia e ciências sociais. Eustáquio destaca que a finalidade das pesquisas desenvolvidas pela universidade é atender às necessidades da sociedade e contribuir para a recuperação social e econômica das comunidades atingidas.





Segundo o Ifes, a instituição participará da chamada e encontra-se na etapa inicial de elaboração da proposta. Para o instituto, a iniciativa é uma oportunidade para fortalecer a infraestrutura das unidades.





São seis campi que estão aptos a serem contemplados: Aracruz, Colatina, Itapina (Colatina), Linhares, São Mateus e Serra. Atualmente, as unidades atendem 12.690 estudantes e contam com 809 servidores, entre professores e técnicos-administrativos.





O Ifes pretende elaborar um projeto para aproveitar os recursos e ampliar pesquisas e iniciativas voltadas a desafios regionais, como recuperação ambiental, monitoramento dos recursos hídricos e desenvolvimento tecnológico.





A Secretaria de Recuperação do Rio Doce (Serd) comenta que o investimento é importante para fortalecer a educação nos territórios atingidos pelo desastre de Mariana (MG). Segundo a pasta, a modernização das instituições de ensino poderá contribuir para enfrentar desafios históricos da região, como a recuperação ambiental, o desenvolvimento econômico, a inovação e a qualificação profissional.