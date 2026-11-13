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A partir do dia 24

Faça Fácil de Cariacica terá serviços suspensos por uma semana

Mudança na gestão da unidade afetará alguns atendimentos municipais e estaduais; parte dos serviços será transferida para outros locais até o início de dezembro

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 17:51

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

13 nov 2026 às 17:51
Faça Fácil de Cariacica fica localizado próximo ao terminal de Campo Grande
Faça Fácil de Cariacica fica localizado próximo ao Terminal de Campo Grande Divulgação/ Governo do Estado

Os atendimentos de diversos órgãos públicos oferecidos no Faça Fácil de Cariacica sofrerão alterações a partir do dia 24 de novembro, devido à troca da empresa responsável pela gestão da unidade. Serviços da Prefeitura de Cariacica, do Governo do Estado e da Ceturb-ES serão suspensos por uma semana ou transferidos para outros locais. 


Parte dos atendimentos continuará funcionando normalmente, enquanto os demais terão alternativas disponibilizadas à população até a retomada das atividades, prevista para o início de dezembro.


Os serviços municipais ficarão suspensos no Faça Fácil a partir do dia 24 de novembro, com previsão de retorno em 1º de dezembro. Durante esse período, os atendimentos presenciais da prefeitura serão realizados no Centro Administrativo de Cariacica, localizado na Avenida Alice Coutinho, nº 109, em Vera Cruz, das 8h às 18h.


No local, será possível solicitar certidões, consultar e parcelar débitos, emitir a segunda via do carnê do IPTU, pedir isenção do imposto e solicitar credenciamento para vagas de estacionamento destinadas a idosos e pessoas com deficiência. Também estarão disponíveis a abertura de processos e outros serviços municipais.


A unidade oferecerá ainda atendimentos relacionados ao Nossocrédito, solicitação de materiais hospitalares e medicamentos, além de acesso à internet pelo Telecentro.
Junta do Serviço Militar

Os serviços da Junta do Serviço Militar de Cariacica também sofrerão alterações. Durante o período, as solicitações deverão ser feitas pelos canais remotos de atendimento.


Os cidadãos poderão acessar o site do Alistamento Militar, enviar e-mail para [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (27) 3636-0073 e pelo WhatsApp (27) 99662-3434.


O atendimento presencial no Faça Fácil será retomado em 2 de dezembro, a partir das 8h.

Serviços do Governo do Estado

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informou que alguns serviços estaduais continuarão funcionando normalmente no Faça Fácil durante o período de transição. Entre eles estão a coleta biométrica e a aplicação de provas teóricas do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).


A coleta biométrica será realizada sem necessidade de agendamento. Já as provas teóricas deverão ser agendadas pelo site do Detran-ES (Clique aqui).


Também será mantida a entrega das Carteiras de Identidade Nacional (CIN) já emitidas pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES). No entanto, não haverá emissão de novos documentos na unidade durante o período.


Quem comprovar necessidade urgente de emissão da identidade será orientado pelos peritos a procurar o posto de identificação mais próximo de sua residência.


Para os demais serviços estaduais interrompidos, foi disponibilizado uma lista com alternativas de atendimento, incluindo endereços, horários e telefones para contato. As orientações podem ser consultadas no site do Faça Fácil (Clique aqui).

Ceturb-ES

Os atendimentos da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) também terão mudanças. Entre os dias 24 e 30 de novembro, os serviços de emissão e renovação do Passe Livre Idoso e do Passe Livre para Pessoas com Deficiência (PCD) serão transferidos para outras unidades.


Os atendimentos estarão disponíveis na Loja GVBus Central, em Vitória, e nos terminais de Laranjeiras, na Serra, e de Vila Velha. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Não haverá atendimento aos sábados, domingos e feriados.


Mais informações podem ser obtidas pelo Disque Ceturb, no telefone 0800 039 1517, ou pelo e-mail [email protected].

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