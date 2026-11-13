Faça Fácil de Cariacica terá serviços suspensos por uma semana

Os atendimentos de diversos órgãos públicos oferecidos no Faça Fácil de Cariacica sofrerão alterações a partir do dia 24 de novembro, devido à troca da empresa responsável pela gestão da unidade. Serviços da Prefeitura de Cariacica, do Governo do Estado e da Ceturb-ES serão suspensos por uma semana ou transferidos para outros locais.





Parte dos atendimentos continuará funcionando normalmente, enquanto os demais terão alternativas disponibilizadas à população até a retomada das atividades, prevista para o início de dezembro.





Os serviços municipais ficarão suspensos no Faça Fácil a partir do dia 24 de novembro, com previsão de retorno em 1º de dezembro. Durante esse período, os atendimentos presenciais da prefeitura serão realizados no Centro Administrativo de Cariacica, localizado na Avenida Alice Coutinho, nº 109, em Vera Cruz, das 8h às 18h.





No local, será possível solicitar certidões, consultar e parcelar débitos, emitir a segunda via do carnê do IPTU, pedir isenção do imposto e solicitar credenciamento para vagas de estacionamento destinadas a idosos e pessoas com deficiência. Também estarão disponíveis a abertura de processos e outros serviços municipais.





A unidade oferecerá ainda atendimentos relacionados ao Nossocrédito, solicitação de materiais hospitalares e medicamentos, além de acesso à internet pelo Telecentro.