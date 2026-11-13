Exposição de Sebastião Salgado atrasou obra do Cais das Artes, afirma consórcio

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) sinalizou que a utilização parcial do Cais das Artes, em Vitória, para a realização da exposição “Amazônia”, de Sebastião Salgado, interferiu diretamente na execução das obras do complexo cultural. Em um dia da mostra, por exemplo, o próprio consórcio que executa a obra registrou a paralisação de 11 frentes de trabalho. O impacto da visitação seria de dois meses na entrega.





A exposição com obras do fotógrafo marcou a inauguração do museu e do Edifício Anexo do Cais das Artes, que ainda segue em construção na Enseada do Suá. O evento ficou aberto ao público de 2 de abril a 5 de julho deste ano, período em que a instalação de elevador, luminárias e guarda-corpos tiveram que ser interrompidas.





24,7% dos votos válidos e foi eleito para o cargo O espaço foi formalmente inaugurado pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB), em seu último dia à frente do Executivo estadual, antes de renunciar para concorrer ao Senado. O socialista obteve





De acordo com previsões anteriores, o teatro estava previsto para ser entregue em dezembro deste ano, mas com o atraso na conclusão das áreas já inauguradas, não há confirmação se o prazo será cumprido.





A análise sobre o atraso nas obras consta em acórdão assinado no dia 20 de outubro e se baseia em manifestação técnica elaborada por equipe do tribunal. Segundo a decisão colegiada, as informações são referentes ao diário de obra de março a maio de 2026 e à visita técnica realizada em julho.





Trechos do documento mostram que o Consórcio Andrade Valladares-Topus, que realiza a obra, informou ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) que "a exposição passou a restringir significativamente o acesso às áreas de obra do museu".