Exposição de Sebastião Salgado atrasou obra do Cais das Artes, afirma consórcio

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) sinalizou que a utilização parcial do Cais das Artes, em Vitória, para a realização da exposição “Amazônia”, de Sebastião Salgado, interferiu diretamente na execução das obras do complexo cultural. Em um dia da mostra, por exemplo, o próprio consórcio que executa a obra registrou a paralisação de 11 frentes de trabalho. O impacto da visitação seria de dois meses na entrega.
A análise sobre o atraso nas obras consta em acórdão assinado no dia 20 de outubro e se baseia em manifestação técnica elaborada por equipe do tribunal. Segundo a decisão colegiada, as informações são referentes ao diário de obra de março a maio de 2026 e à visita técnica realizada em julho.
Trechos do documento mostram que o Consórcio Andrade Valladares-Topus, que realiza a obra, informou ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) que "a exposição passou a restringir significativamente o acesso às áreas de obra do museu".
O diário de obra do mês de maio mostra que o consórcio registrou, durante todos os dias em que houve expediente, paralisações de serviços em função da exposição.
Segundo a manifestação técnica do TCES, a interferência causada pela exposição não se deu apenas durante o período de visitação, mas desde a fase de mobilização para adequação dos espaços, "o que já implicou paralisação de atividades e alterações no planejamento originalmente previsto”, diz o consórcio em relatório mensal de andamento das atividades.
Em documentos, o grupo que executa a construção do complexo cultural sinalizou que, caso a exposição durasse 12 semanas — foram, no total, 13 semanas —, haveria um acréscimo de 40 dias úteis ao prazo final de entrega das obras. Já para as atividades que foram completamente paralisadas, o atraso previsto é de mais dois meses após a desmontagem do evento.
Na comunicação ao DER-ES, a Andrade Valladares-Topus argumenta que a abertura dos espaços ao público, durante a execução da obra, interferiu não apenas no cronograma físico da construção, mas também no planejamento financeiro. O impacto, no entanto, não foi calculado.
"Nesse contexto, a eventual utilização antecipada, ainda que parcial, das áreas integrantes do complexo do Cais das Artes, durante a vigência de frentes de obra ativas, configura fator externo apto a interferir diretamente no planejamento executivo, no cronograma físico-financeiro e na produtividade das equipes, ocasionando atrasos na conclusão dos serviços, os quais não podem ser imputados à Contratada
Consórcio Andrade Valladares-Topus, em relatório ao DER-ES
O DER-ES foi procurado pela reportagem para comentar os registros de atraso do consórcio, mas não havia respondido até a publicação desta matéria.
Além da exposição de Sebastião Salgado, o consórcio também registrou que outros eventos no canteiro de obras atrapalharam o fluxo do trabalho. Em janeiro deste ano, por exemplo, três meses antes da abertura da mostra "Amazônia", o complexo cultural recebeu o "Sons do Cais" e "Batidas do Mundo", realizado pelo governo do Estado.
"A realização de diversos eventos anteriores já tem provocado interferências concretas na execução contratual, a exemplo da necessidade de desmobilização de subempreiteiros e frentes de serviço, circunstância que, além de impactar o ritmo normal da obra, acarreta custos adicionais inevitáveis relacionados à desmobilização e futura remobilização dessas equipes, bem como à readequação da estrutura do canteiro originalmente custeada pela contratada", diz o relatório.
Outra questão apontada diz respeito à inadequação do uso antecipado do Cais das Artes devido à insuficiência de condições técnicas específicas, como a climatização, que não havia sido concluída.
Segundo o documento, as obras no edifício anexo e no museu, que foram parcialmente utilizados, ainda têm itens que não começaram, como a automação. Já o cabeamento estruturado de ambos os espaços está com baixo percentual de execução.
No teatro, conforme o documento, foi identificado “elevado percentual de atividades em atraso, com baixa aderência ao cronograma”, que prevê entrega da obra até dezembro de 2026. É destacado ainda que, até maio de 2026, houve redução no percentual de itens atrasados, tendo caído de 85% para 78%. "Este percentual tem praticamente se mantido desde agosto de 2025, quando era de 80% de atraso", afirma o texto.
Atualmente, há outras quatro exposições em exibição no Cais das Artes. Neste final de semana, o espaço recebe a 2ª Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), que reúne escritores, artistas e leitores em dois dias de programação.
O TCES, no mesmo acórdão, notificou a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) para que a pasta informe se foi solicitado alvará de funcionamento para a realização de eventos no Cais das Artes. O DER-ES também deverá informar quais intervenções são previstas para proteger visitantes e impedir quedas no auditório e na área externa do complexo cultural.
A Secult e o DER-ES informaram que ainda não foram notificados oficialmente sobre o acórdão, mas afirmam que prestarão os esclarecimentos necessários.
Em nota, a secretaria diz que todas as atividades realizadas no museu ou na área da praça do Cais das Artes tiveram os respectivos alvarás solicitados junto aos órgãos competentes, ainda em caráter provisório. "Em relação ao alvará definitivo, este será obtido após a conclusão definitiva das obras do complexo, que conta com o teatro ainda em andamento", completa o texto.
A obra do Cais das Artes começou oficialmente em 2010, no fim do segundo mandato do então governador Paulo Hartung. O investimento total seria de R$ 115 milhões. A previsão inicial de entrega do empreendimento era para 2012, mas uma série de contratempos e judicializações resultou no atraso da obra.
Em 2013, um novo contrato foi firmado para continuidade das obras. Porém, em 2015, foram constatadas irregularidades na execução do projeto, inclusive com pagamentos indevidos. Já em 2023, oito anos depois da paralisação e dois anos após a morte do arquiteto Paulo Mendes da Rocha (autor do projeto), Casagrande anunciou a retomada diante do acordo judicial com o consórcio Andrade Valladares-Topus, prometendo a entrega do espaço até janeiro de 2026.