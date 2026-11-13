Festa literária gratuita terá Djamila Ribeiro, Dora Freind e mais neste fim de semana no ES

Vitória vai virar a capital das palavras neste fim de semana. A 2ª Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc) reúne escritores, artistas e leitores neste sábado (14) e domingo (15), no Cais das Artes, na Enseada do Suá. Com entrada gratuita, o evento terá bate-papos com nomes como a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, além de atividades para crianças, feira de livros, lançamentos e apresentações artísticas.
Esta é a primeira edição da Flinc no Cais das Artes. Em 2025, o festival estreou no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, e recebeu mais de 12 mil visitantes.
Entre os destaques desta edição está a participação de Djamila Ribeiro, filósofa e autora de livros que se tornaram best-sellers, como Pequeno manual antirracista. Ela participa no sábado, às 17h, do bate-papo “O percurso intelectual e literário de Djamila Ribeiro”, em uma parceria entre a Flinc e o Museu Vale. A conversa terá mediação da curadora Isabella Baltazar.
A programação também recebe a escritora carioca Dora Freind, autora de As vacas não me olham mais na cara. Ela conversa com Carla Guerson no domingo, às 15h, sobre criação e escrita literária.
Já a capixaba Jeovanna Vieira, que assina os livros Virgínia mordida e Toda caixa-preta é laranja, participa do último bate-papo do festival, às 17h de domingo. Ela divide a conversa “Do que é externo (o interno)” com o escritor Geovani Martins.
A abertura oficial da Flinc será realizada no sábado, às 10h, com uma homenagem à escritora Bernadette Lyra, natural de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
Ela receberá a Comenda Vera Viana, considerada a principal honraria do festival. A escritora é a segunda personalidade homenageada pela iniciativa e tem uma trajetória marcada por obras de ficção e pesquisas acadêmicas.
Na mesma cerimônia, também será realizado o lançamento coletivo dos editais de literatura da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).
A programação vai além dos livros e aproxima a literatura de outras manifestações artísticas. No sábado, às 11h30, Luiza Dutra e Carlos Papel participam do bate-papo “Música e letra: a composição como obra literária”, com mediação de Fabio Carvalho.
Às 14h, o Clube de Leitura do Rap, coletivo de São Paulo, promove uma análise das letras da rapper capixaba Afronta. Já às 15h30, o Sarau da Barão comanda uma atividade com microfone aberto para quem quiser compartilhar textos e produções autorais.
O público também poderá participar de uma leitura coletiva no vão do Cais, das 12h30 às 14h.
O domingo começa com atividades voltadas às crianças. A programação inclui contação de histórias, experiências educativas e atrações circenses.
Às 10h30, Vitor Passarim apresenta As Fantásticas Histórias Mágicas, com recepção circense. No mesmo período, das 10h às 12h, Thiago Egg comanda a atividade “A máquina de desenho”. Às 11h, a Vale apresenta A Baleia Jujuba.
À tarde, a programação também abre espaço para a cultura urbana. Às 13h, a Batalha da Navalha leva uma disputa de rimas ao festival, em atividade realizada pelo Museu Vale.
Outros dois bate-papos completam a agenda de domingo: às 14h, Lilian Menenguci e Noelia Miranda conversam sobre literatura e imaginário infantil; às 16h, Arlete Tupinambá e Márcio Miranda Moraes discutem a relação entre território e escrita.
Durante os dois dias, o público poderá visitar feiras de livros, gastronomia, artesanato e publicações independentes. A programação também inclui lançamentos de obras e discotecagem da DJ Lara Arêdes.
A Flinc busca ampliar a visibilidade de escritores, ilustradores e editoras do Espírito Santo, aproximando a produção literária local de autores e convidados de outros estados.
2ª Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc)
Quando: 14 e 15 de novembro de 2026 (sábado e domingo), a partir das 10h
Onde: Cais das Artes, Enseada do Suá, Vitória
Entrada: gratuita