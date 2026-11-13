Festa literária gratuita terá Djamila Ribeiro, Dora Freind e mais neste fim de semana no ES

Entre os destaques desta edição está a participação de Djamila Ribeiro, filósofa e autora de livros que se tornaram best-sellers, como Pequeno manual antirracista. Ela participa no sábado, às 17h, do bate-papo “O percurso intelectual e literário de Djamila Ribeiro”, em uma parceria entre a Flinc e o Museu Vale. A conversa terá mediação da curadora Isabella Baltazar.





A programação também recebe a escritora carioca Dora Freind, autora de As vacas não me olham mais na cara. Ela conversa com Carla Guerson no domingo, às 15h, sobre criação e escrita literária.





Já a capixaba Jeovanna Vieira, que assina os livros Virgínia mordida e Toda caixa-preta é laranja, participa do último bate-papo do festival, às 17h de domingo. Ela divide a conversa “Do que é externo (o interno)” com o escritor Geovani Martins.