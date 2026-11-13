Sexta-feira 13 dá azar? Entenda o que existe por trás dessa crença Conhecida pela fama de atrair azar, a sexta-feira 13 também tem outros significados nas crenças místicas e espirituais (Imagem: Tohuwabohu 1976 | Shutterstock)

Quando o calendário marca uma sexta-feira 13, muitas pessoas já ficam em alerta. Para alguns, a data é sinônimo de azar, acontecimentos inesperados e energias negativas. Outros preferem evitar decisões importantes, viagens ou até mesmo sair de casa. A verdade é que a fama desse dia envolve uma mistura de acontecimentos históricos, crenças religiosas, tradições populares e simbolismos que atravessaram gerações.

Apesar de ser conhecida como o dia do azar, a sexta-feira 13 também possui interpretações bastante diferentes dentro do universo místico e espiritual. Em algumas tradições, o número 13 está associado à transformação, ao encerramento de ciclos e ao renascimento. Por isso, antes de acreditar que a data representa algo negativo, vale compreender a origem dessa superstição e descobrir o que ela pode simbolizar.

Por que a sexta-feira 13 é considerada um dia de azar?

sexta-feira 13 e o azar não possui uma origem única e comprovada. Na realidade, essa crença foi construída ao longo dos séculos, reunindo diferentes referências culturais e religiosas. Na tradição cristã, por exemplo, o número 13 costuma ser relacionado à Última Ceia de Jesus Cristo, ocasião em que estavam reunidas 13 pessoas à mesa, incluindo Judas Iscariotes, que posteriormente o traiu. Já a sexta-feira é tradicionalmente associada ao dia da crucificação de Jesus. A combinação desses dois elementos teria contribuído para a construção de uma imagem negativa da data. A associação entre ae o azar não possui uma origem única e comprovada. Na realidade, essa crença foi construída ao longo dos séculos, reunindo diferentes referências culturais e religiosas. Na tradição cristã, por exemplo, o número 13 costuma ser relacionado à Última Ceia de Jesus Cristo, ocasião em que estavam reunidas 13 pessoas à mesa, incluindo Judas Iscariotes, que posteriormente o traiu. Já a sexta-feira é tradicionalmente associada ao dia da crucificação de Jesus. A combinação desses dois elementos teria contribuído para a construção de uma imagem negativa da data.

Outra história frequentemente mencionada envolve a perseguição aos Cavaleiros Templários, iniciada em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, por ordem do rei Filipe IV da França. Na ocasião, diversos integrantes da ordem foram presos e acusados de heresia.

Jacques de Molay, o último grão-mestre da ordem, foi queimado na fogueira em Paris em 18 de março de 1314. A lenda popular afirma que, antes de morrer, ele amaldiçoou o rei Filipe IV e o papa Clemente V, e ambos faleceram no mesmo ano. Embora esse acontecimento seja historicamente documentado, não existem evidências suficientes de que tenha sido a origem da superstição.

Com o passar do tempo, essas narrativas foram se misturando às crenças populares, fortalecendo a ideia de que a sexta-feira 13 seria um dia especialmente perigoso.

Número 13 pode ser associado à renovação

Na numerologia, o número 13 não precisa ser interpretado como algo negativo. Ele carrega uma simbologia relacionada à transformação, à reconstrução e à necessidade de abandonar estruturas que já não fazem sentido.

Quando somamos seus algarismos, temos 1 + 3 = 4. O número 4 está associado à organização, à estabilidade, à disciplina e à construção de bases sólidas. Dessa forma, o 13 pode ser compreendido simbolicamente como um convite para transformar situações e estabelecer novos caminhos com mais consciência.

“A Morte”, uma carta que costuma despertar receio em quem não conhece seu verdadeiro significado. Entretanto, ela não representa necessariamente a morte física, mas simboliza encerramentos, desapegos e renascimentos. É a energia de deixar para trás aquilo que já cumpriu seu papel, permitindo que uma nova fase tenha início. Sob essa perspectiva, o número 13 está muito mais relacionado à renovação do que ao azar. No tarot, o Arcano Maior de número 13 é, uma carta que costuma despertar receio em quem não conhece seu verdadeiro significado. Entretanto, ela não representa necessariamente a morte física, mas simboliza encerramentos, desapegos e renascimentos. É a energia de deixar para trás aquilo que já cumpriu seu papel, permitindo que uma nova fase tenha início. Sob essa perspectiva, o número 13 está muito mais relacionado à renovação do que ao azar.

Sexta-feira também possui uma ligação com Vênus

Existe outro detalhe interessante que costuma passar despercebido quando falamos sobre a sexta-feira 13. Na tradição astrológica, a sexta-feira é considerada o dia de Vênus, planeta associado ao amor, à beleza, aos relacionamentos, ao prazer e aos valores pessoais.

Essa correspondência também aparece na origem dos nomes do dia da semana em diferentes idiomas. Em inglês, por exemplo, Friday possui uma ligação etimológica com Frigg, divindade da tradição germânica, frequentemente relacionada ao amor e ao casamento. Dentro de uma interpretação simbólica, portanto, a sexta-feira também pode ser vista como um momento favorável para refletir sobre autoestima, vínculos afetivos e equilíbrio emocional.

relações desgastadas e fortalecer o amor-próprio. Isso não significa que exista uma influência astrológica especial comprovada para toda sexta-feira 13, mas mostra como diferentes tradições atribuem significados distintos à mesma data. Quando associamos essa simbologia ao número 13, encontramos uma leitura bastante diferente daquela apresentada pelas superstições populares: a possibilidade de transformar padrões emocionais, abandonare fortalecer o amor-próprio. Isso não significa que exista uma influência astrológica especial comprovada para toda sexta-feira 13, mas mostra como diferentes tradições atribuem significados distintos à mesma data.

Para algumas pessoas, o medo da sexta-feira 13 ultrapassa a superstição e pode gerar ansiedade, preocupações excessivas e até alterações na rotina (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

O medo da sexta-feira 13 tem até nome

Você sabia que existe um termo específico para o medo da sexta-feira 13? Ele é conhecido como parascavedecatriafobia, uma forma de fobia específica relacionada à data. Para algumas pessoas, esse receio vai além de uma simples superstição e pode provocar ansiedade, preocupação excessiva e mudanças na rotina.

A cultura popular também contribuiu para fortalecer esse imaginário. Filmes de terror, histórias de acontecimentos sobrenaturais e lendas urbanas ajudaram a transformar a sexta-feira 13 em um verdadeiro símbolo do medo.

Entretanto, não existem evidências científicas de que acidentes, tragédias ou acontecimentos negativos ocorram com maior frequência simplesmente porque o calendário marca essa data. Muitas vezes, a expectativa de que algo ruim aconteça faz com que as pessoas prestem mais atenção aos pequenos contratempos, interpretando situações comuns como sinais de azar.

Afinal, devemos ter medo da sexta-feira 13?

interpretamos determinadas situações. Embora a data tenha adquirido uma reputação negativa, não existe motivo objetivo para acreditar que ela seja mais perigosa do que qualquer outro dia. A sexta-feira 13 é um exemplo de como crenças culturais podem influenciar a maneira comoEmbora a data tenha adquirido uma reputação negativa, não existe motivo objetivo para acreditar que ela seja mais perigosa do que qualquer outro dia.

Dentro do universo espiritual, sua simbologia pode até mesmo ser interpretada de maneira positiva, especialmente quando associada à transformação, ao desapego e ao renascimento. Afinal, nem todo encerramento representa uma perda. Muitas vezes, aquilo que chega ao fim abre espaço para oportunidades que antes não conseguíamos enxergar.