Cobra Engenharia lança empreendimento em Itapuã a partir de R$ 725 mil

A Cobra Engenharia apresentou nesta quarta-feira (11) o Solar D’Ávila, novo empreendimento residencial localizado em Itapuã, Vila Velha. O projeto possui ao todo 50 unidades, com apartamentos de 2 e 3 quartos com opções garden. Os valores começam na casa dos R$ 725 mil.
O empreendimento ficará localizado na Rua Belo Horizonte, perto da Terceira Ponte e também de shoppings, supermercados, escolas, academias e outros serviços essenciais. O projeto do Solar D’Ávila ainda conta com espaço gourmet, espaço brasa churrasqueira, academia, market, piscinas adulta e infantil, sauna, playground e lounges.
Para Joacyr Meriguetti, CEO da Cobra, quem mora em Itapuã dificilmente deseja sair do bairro, enquanto moradores de outras regiões enxergam a região como um destino desejado para viver. Por conta disso, o novo empreendimento busca atender investidores e famílias que desejam trocar de endereço.
“A forte demanda por imóveis na região, somada à escassez de terrenos disponíveis e ao constante processo de valorização do bairro, reforça o potencial de retorno e segurança patrimonial”, pontua Meriguetti.
O projeto será construído numa área de 931,08 m², em configuração de torre única, com cinco apartamentos por andar.
Vendas aceleradas
Viva Juara da Lotes CBL alcança 80% de vendas no lançamento
O primeiro condomínio fechado de lotes da CBL, o Viva Juara, na Serra, vendeu 80% das unidades no lançamento. O empreendimento é o maior já desenvolvido pela loteadora até então.
Um dos diferenciais do empreendimento é a proximidade com a Lagoa Juara e a vista para o Mestre Álvaro, além do fácil acesso às principais vias da cidade, como Talma Rodrigues Ribeiro, ES-010, Eldes Scherrer, BR-101 e o Contorno de Jacaraípe.
“Para nós, o sucesso das vendas se deve a alta procura por condomínios fechados, que vem crescendo em todo o país, principalmente entre famílias que buscam mais segurança e bem-estar, além do produto ser inovador e acessível, em uma região que vive forte desenvolvimento urbano, como o município da Serra”, afirma Renato Nolasco, gerente comercial da CBL.
Para quem pretende comprar ou vender um imóvel, descobrir se o preço está de acordo com o mercado nem sempre é uma tarefa simples. Pensando nisso, a Resos Inteligência de Mercado criou uma ferramenta gratuita que promete facilitar essa consulta, permitindo estimar o valor de casas e apartamentos em Vitória a partir de dados do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).
A calculadora utiliza informações de transações registradas para estabelecer referências de mercado. O sistema cruza esses dados com as características do imóvel informado pelo usuário e apresenta uma faixa estimada de preço, considerando negócios realizados na mesma região.
Em uma simulação realizada na plataforma, um apartamento localizado na Rua Constante Sodré, na Praia do Canto, em Vitória, com 115 metros quadrados, três quartos, duas vagas de garagem e 18 anos de construção, apresentou valor estimado de R$ 1.506.080. A ferramenta identificou 43 imóveis comparáveis no bairro e apontou uma faixa de preços entre R$ 1.204.864 e R$ 1.807.296. No mesmo exemplo, um preço de venda de R$ 1.696.000 foi classificado como superior ao de 80% dos imóveis semelhantes considerados na comparação.
Para fazer a consulta, basta acessar o site da Resos e selecionar a opção "Calculadora de Preço", disponível na página inicial. O usuário informa o CEP, o tipo de imóvel, a metragem, o número de quartos, as vagas de garagem e a idade da construção. A partir dessas informações, a plataforma busca imóveis semelhantes negociados no bairro nos últimos 24 meses.
O resultado não apresenta um valor único, mas uma faixa de preços que varia conforme os imóveis registrados no período e utilizados como referência. A ferramenta também permite identificar, em termos percentuais, quanto o valor do metro quadrado de determinado imóvel pode estar acima dos valores encontrados no conjunto de transações analisadas. Dessa forma, o usuário consegue avaliar como o preço pretendido se posiciona em relação aos negócios realizados na região.
"A ideia é permitir que qualquer pessoa tenha referências de valores baseadas em dados de mercado, em vez do valor sentimental presente em muitos anúncios. Quem pretende vender consegue entender melhor os valores praticados na região, enquanto quem está pensando em comprar passa a ter mais informações para avaliar uma oportunidade", explica Giuliano Martins, fundador da Resos.
Nesta primeira etapa, a calculadora contempla casas e apartamentos. Os lançamentos imobiliários ficam fora das estimativas, e a busca considera imóveis com características semelhantes e diferença de até cinco anos na idade da construção. Já os imóveis comerciais podem ser consultados diretamente no mapa imobiliário disponível na plataforma.
A Resos ressalta que os valores apresentados são estimativas estatísticas para orientação e não substituem a avaliação presencial realizada por um profissional credenciado.
Obras de Sebastião Salgado vão integrar projeto de interiores do Tibiriçá, em São Paulo
O apartamento decorado do Tibiriçá, condomínio de alto padrão construído pela incorporadora capixaba MZI no Brooklin, em São Paulo, terá obras do fotógrafo Sebastião Salgado, reconhecido internacionalmente por sua contribuição à fotografia documental.
Assim, a residência busca reunir arquitetura contemporânea, interiores sofisticados e arte. Além disso, cada um dos futuros moradores também receberá uma obra do fotógrafo.
A presença de Salgado, que viveu grande parte de sua vida no Espírito Santo, soma-se à participação de três profissionais capixabas: as empresárias Rubia e Rachel Menezes, da MZI Incorporadora, e a arquiteta Vivian Coser, responsável pelo projeto de interiores. Com apenas oito residências, o Tibiriçá terá casas com mais de 570 m² de área privativa, quatro suítes, jardins com piscina e rooftops panorâmicos.
Vitória recebeu nesta terça-feira (10) a primeira edição do Ademi-ES Connections, encontro que reuniu empresários, executivos e especialistas do mercado imobiliário de diferentes regiões do país para discutir tendências, desafios e oportunidades do setor. Realizado no Cerimonial Casa Vilani, na Mata da Praia, o “Connections” foi promovido pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), em parceria com a Squad Realty.
O evento contou com seis painéis, que tiveram como temáticas: “Mercados – Novos territórios: como diferentes mercados estão redefinindo o valor e o posicionamento dos empreendimentos”, “Marketing – Valor em movimento: como grandes marcas transformam posicionamento em desejo, diferenciação e resultado”, “Escassez de terrenos – Entre a escassez e a oportunidade: soluções para viabilizar novos projetos de médio e alto padrão”, “Engenharia – Práticas que transformam a engenharia e elevam a eficiência, a produtividade e os resultados das obras”, “Dos palcos mundiais para o Espírito Santo: como tecnologia e IA chegam à vida real do mercado imobiliário”, e “Vendas – Estratégia que vira venda: os modelos comerciais por trás das empresas que crescem com consistência”.
Entre os painelistas compareceram nomes como Cláudio Carvalho, CEO da AW Realty; Leopoldo Couceiro, co-CEO da Quadra Engenharia; Marcello Moreira, diretor comercial e de Marketing da EBM, Marcelo Dadian, vicepresidente de Relações Institucionais e Setoriais do Grupo OLX; Alexandre Tagawa, CEO da Tagawa Propaganda; e Guilherme Blumer, cofundador e co-CEO da CredAluga.
Para o presidente da Ademi-ES, Alexandre Schubert, a realização do encontro representou uma oportunidade de aproximar o mercado capixaba das discussões e experiências que movimentam o setor imobiliário nacional: “A iniciativa buscou fortalecer o ambiente de negócios e estimular a troca de conhecimento entre incorporadores, construtores, loteadores, imobiliárias e administradoras de condomínios”, conta.