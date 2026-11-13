Cobra Engenharia lança empreendimento em Itapuã a partir de R$ 725 mil

Para quem pretende comprar ou vender um imóvel, descobrir se o preço está de acordo com o mercado nem sempre é uma tarefa simples. Pensando nisso, a Resos Inteligência de Mercado criou uma ferramenta gratuita que promete facilitar essa consulta, permitindo estimar o valor de casas e apartamentos em Vitória a partir de dados do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).





A calculadora utiliza informações de transações registradas para estabelecer referências de mercado. O sistema cruza esses dados com as características do imóvel informado pelo usuário e apresenta uma faixa estimada de preço, considerando negócios realizados na mesma região.





Em uma simulação realizada na plataforma, um apartamento localizado na Rua Constante Sodré, na Praia do Canto, em Vitória, com 115 metros quadrados, três quartos, duas vagas de garagem e 18 anos de construção, apresentou valor estimado de R$ 1.506.080. A ferramenta identificou 43 imóveis comparáveis no bairro e apontou uma faixa de preços entre R$ 1.204.864 e R$ 1.807.296. No mesmo exemplo, um preço de venda de R$ 1.696.000 foi classificado como superior ao de 80% dos imóveis semelhantes considerados na comparação.





Para fazer a consulta, basta acessar o site da Resos e selecionar a opção "Calculadora de Preço", disponível na página inicial. O usuário informa o CEP, o tipo de imóvel, a metragem, o número de quartos, as vagas de garagem e a idade da construção. A partir dessas informações, a plataforma busca imóveis semelhantes negociados no bairro nos últimos 24 meses.





O resultado não apresenta um valor único, mas uma faixa de preços que varia conforme os imóveis registrados no período e utilizados como referência. A ferramenta também permite identificar, em termos percentuais, quanto o valor do metro quadrado de determinado imóvel pode estar acima dos valores encontrados no conjunto de transações analisadas. Dessa forma, o usuário consegue avaliar como o preço pretendido se posiciona em relação aos negócios realizados na região.





"A ideia é permitir que qualquer pessoa tenha referências de valores baseadas em dados de mercado, em vez do valor sentimental presente em muitos anúncios. Quem pretende vender consegue entender melhor os valores praticados na região, enquanto quem está pensando em comprar passa a ter mais informações para avaliar uma oportunidade", explica Giuliano Martins, fundador da Resos.





Nesta primeira etapa, a calculadora contempla casas e apartamentos. Os lançamentos imobiliários ficam fora das estimativas, e a busca considera imóveis com características semelhantes e diferença de até cinco anos na idade da construção. Já os imóveis comerciais podem ser consultados diretamente no mapa imobiliário disponível na plataforma.





A Resos ressalta que os valores apresentados são estimativas estatísticas para orientação e não substituem a avaliação presencial realizada por um profissional credenciado.