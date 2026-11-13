Foragido da Justiça é preso trabalhando em condomínio de luxo na Serra

Um homem de 30 anos que estava foragido da Justiça foi preso na tarde de quinta-feira (12) enquanto trabalhava como pedreiro em uma obra dentro de um condomínio residencial de luxo às margens da Rodovia do Contorno, na Serra.





O suspeito, que não teve o nome divulgado, era alvo de um mandado de prisão temporária por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi realizada por uma equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar, em atuação integrada com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).





O mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha. Segundo a PM, após levantamentos, as equipes confirmaram a presença do investigado no condomínio. Ele foi localizado no segundo pavimento de uma residência em construção, abordado pelos militares e encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra.





Texto produzido por Kamila Rossi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Rodrigo Lira.