Os bastidores da eleição pelo comando da Câmara da Serra

A Serra nunca decepciona. Hoje praticamente um grão de areia, uma gota no oceano da política serrana, a próxima estrela a brilhar na presidência da Câmara Municipal pode ser, quem diria, o vereador Estrela do Mar. Rafael Estrela do Mar. E com as bênçãos do prefeito Weverson Meireles (PDT), de quem é muito amigo. Peixe pequeno nesse aquário, o ex-líder comunitário de José de Anchieta tem tudo para se consolidar como uma espécie de “terceira via” numa eleição que nasceu com outros dois postulantes maiores.





O que está em jogo é a formação da Mesa Diretora que dirigirá a Câmara da Serra no segundo biênio do atual mandato, entre 2027 e 2028. A eleição já tem data marcada: será no próximo dia 23. Vinte e três é precisamente o número de vereadores na Serra.





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No momento, a Câmara está claramente cindida em dois grupos políticos: de um lado, aquele liderado pelo atual presidente, o advogado William Miranda (União); do outro, o grupo encabeçado pelo ex-presidente Rodrigo Caldeira (Republicanos), que gostaria de retornar ao cargo.





O grupo de William, hoje, é formado por oito dos 23 parlamentares – minoritário, portanto. Já o de Caldeira é majoritário: contando o próprio, totaliza 13 vereadores.





Desde meados de maio, o grupo constituído em torno de Caldeira vem se mostrando muito firme, pelo menos até agora. Na última terça-feira (10), em demonstração de coesão, os 13 se reuniram e divulgaram uma foto.





Totalmente antagônicos entre si, os dois grupos, segundo vários relatos, não se suportam. São adversários internos mesmo. Curiosamente, porém, têm um traço importante em comum: tanto o bloco de William Miranda como o de Rodrigo são formados integralmente por aliados da gestão de Weverson.





Somados, os 21 membros dos dois grupos são vereadores da base. A bem da verdade, hoje, o prefeito desfruta de maioria esmagadora no plenário e consegue aprovar o que quiser. Dos 23 edis, só dois fazem oposição aberta ao prefeito: Pastor Dinho (PL), eleito deputado estadual, e Agente Dias (Republicanos). São exatamente os dois que não fazem parte de nenhum dos dois grupos.





Em meio às articulações relativas à Mesa, um fato novo caiu como uma bomba na Câmara e na política da Serra: o iminente retorno de Saulinho da Academia (PDT), após mais de um ano. Afastado do mandato desde setembro do ano passado por decisão judicial, Saulinho obteve decisão favorável em um recurso julgado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).





Na última terça-feira (10), a ministra Maria Marluce Caldas permitiu que Saulinho reassuma o mandato. Também aliado (e correligionário) de Weverson no PDT, o vereador responde a ação penal proposta pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e aceita pela Justiça, com outros três vereadores da Serra, também afastados em setembro de 2025, pelo crime de corrupção passiva.





Os quatro são suspeitos de terem auferido propina de empresários para votar a favor de emenda a um projeto da prefeitura que versava sobre regras de regularização de terrenos. Um dos outros quatro afastados, Cleber Serrinha (MDB), já havia conseguido retomar o mandato, em decisão anterior da mesma ministra.





Saulinho, vejam bem, não é um vereador qualquer. Quando foi afastado, ele era simplesmente o presidente da Câmara da Serra. Com seu afastamento, William Miranda, então 1º vice-presidente, ascendeu temporariamente à presidência.





Agora, a volta de Saulinho gera uma dança das cadeiras na Mesa Diretora atual. Já notificada, a Câmara deve publicar nesta sexta-feira (13) a portaria comunicando o retorno de Saulinho, e este deve ser oficialmente reempossado na sessão plenária da próxima segunda-feira (16).





Com um detalhe fundamental: Saulinho voltará por cima, reassumindo não só o mandato como também a presidência da Mesa. Ou seja, voltará como presidente, no cargo ocupado por ele até seu afastamento. Com isso, William Miranda tornará a seu cargo original na composição da Mesa eleita em janeiro de 2025 para este biênio: o de 1º vice-presidente.





Saulinho será, portanto, quem conduzirá o processo de eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028, na segunda-feira seguinte.





Mas o próprio Saulinho pode ser candidato à reeleição? Não, não pode, pois este é seu segundo biênio seguindo no cargo de presidente, e o Regimento Interno da Câmara veda uma nova recondução. Ele ficará na presidência até 31 de dezembro.





Só que o retorno de Saulinho, antes de tudo, tem um primeiro efeito prático. Ele retoma o mandato no lugar do experiente Sérgio Peixoto (PDT), atual líder de Weverson no plenário. Peixoto era um dos 13 reunidos ao redor de Caldeira. Saulinho, por sua vez, é grande aliado de William. Tanto que, durante seus cerca de 14 meses na presidência, William manteve indicados por Saulinho em cargos comissionados ligados à Mesa.





Assim, com essa substituição, o grupo de Saulinho perde um membro (caindo de 13 para 12), enquanto o de William ganha um (passando de oito para nove). A baixa de um lado é o reforço do outro.





Mas isso não é tudo.





As acusações contra Saulinho e os outros réus na ação criminal em questão são muito graves. A maior parte dos vereadores, hoje, não deseja um “retorno à gestão de Saulinho” (mesmo que por tabela, com William eleito presidente pelos próximos dois anos). A imagem dos dois é muito fortemente associada na visão dos demais.





Mas, acima de tudo, quem não deseja isso é a gestão de Weverson Meireles. A prioridade no momento é descolar a imagem da Câmara da imagem de Saulinho e do escândalo em que ele se envolveu. Além disso, Weverson não tem tanta simpatia e tão bom relacionamento com William.





Bem, isso posto, parece que a solução estaria dada, em primeira análise... A saída mais fácil seria apoiar (ou não atrapalhar) Rodrigo Caldeira. Além de já ter constituído o apoio da maioria, o experiente vereador conseguiu a adesão dos pedetistas, além de ser ele próprio, atualmente (atenção ao advérbio), aliado do governo do PDT.





Pessoalmente, Weverson até tem simpatia por Caldeira e por quem está no movimento dele. Caldeira, por sua vez, tem sido visto com frequência nas dependências da Prefeitura da Serra. Está sempre em agendas nos gabinetes de Alessandro Comper (PDT) e Pastor Ailton – articuladores de Weverson –, quando não do próprio prefeito.





No caso de Caldeira, contudo, há uma pulga atrás da orelha de Weverson e seus conselheiros... Sabe aquele advérbio? Atualmente Caldeira é aliado de Weverson e seu grupo (comandado por Sérgio e Sueli Vidigal), mas o seu passado político é inconstante: em vez de linha reta, ziguezague.





Após ter começado como aliado de Vidigal, Caldeira passou para o grupo de Audifax Barcelos, para depois voltar ao de Vidigal, agora representado por Weverson. Não inspira toda aquela segurança política...





Além disso, o vereador é filiado ao Republicanos, partido do governador eleito, Lorenzo Pazolini, em lado oposto ao do grupo de Vidigal no tabuleiro estadual.





Também é o partido de ninguém menos que o deputado estadual reeleito Pablo Muribeca, que, após ter perdido para Weverson a eleição para prefeito em 2024, tem tudo para vir em busca de uma revanche daqui a dois anos, mas dessa vez com o apoio do governador. Pazolini, aliás, mesmo como prefeito de Vitória, participou intensa e pessoalmente da campanha de Muribeca no segundo turno contra Weverson há dois anos.