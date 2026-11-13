Os bastidores da eleição pelo comando da Câmara da Serra

A Serra nunca decepciona. Hoje praticamente um grão de
areia, uma gota no oceano da política serrana, a próxima estrela a brilhar na
presidência da Câmara Municipal pode ser, quem diria, o vereador Estrela do
Mar. Rafael Estrela do Mar. E com as bênçãos do prefeito Weverson Meireles
(PDT), de quem é muito amigo. Peixe pequeno nesse aquário, o ex-líder comunitário
de José de Anchieta tem tudo para se consolidar como uma espécie de “terceira
via” numa eleição que nasceu com outros dois postulantes maiores.
O que está em jogo é a formação da Mesa Diretora que dirigirá
a Câmara da Serra no segundo biênio do atual mandato, entre 2027 e 2028. A eleição
já tem data marcada: será no próximo dia 23. Vinte e três é precisamente o
número de vereadores na Serra.
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No momento, a Câmara está claramente cindida em dois grupos políticos: de um lado, aquele liderado pelo atual presidente, o advogado William Miranda (União); do outro, o grupo encabeçado pelo ex-presidente Rodrigo Caldeira (Republicanos), que gostaria de retornar ao cargo.
O grupo de William, hoje, é formado por oito dos 23
parlamentares – minoritário, portanto. Já o de Caldeira é majoritário: contando
o próprio, totaliza 13 vereadores.
Desde meados de maio, o grupo constituído em torno de
Caldeira vem se mostrando muito firme, pelo menos até agora. Na última
terça-feira (10), em demonstração de coesão, os 13 se reuniram e divulgaram uma
foto.
Totalmente antagônicos entre si, os dois grupos, segundo vários
relatos, não se suportam. São adversários internos mesmo. Curiosamente, porém,
têm um traço importante em comum: tanto o bloco de William Miranda como o de Rodrigo
são formados integralmente por aliados da gestão de Weverson.
Somados, os 21 membros dos dois grupos são vereadores da
base. A bem da verdade, hoje, o prefeito desfruta de maioria esmagadora no
plenário e consegue aprovar o que quiser. Dos 23 edis, só dois fazem oposição
aberta ao prefeito: Pastor Dinho (PL), eleito deputado estadual, e Agente Dias
(Republicanos). São exatamente os dois que não fazem parte de nenhum dos dois
grupos.
Em meio às articulações relativas à Mesa, um fato novo caiu como uma bomba na Câmara e na política da Serra: o iminente retorno de Saulinho da Academia (PDT), após mais de um ano. Afastado do mandato desde setembro do ano passado por decisão judicial, Saulinho obteve decisão favorável em um recurso julgado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Na última terça-feira (10), a ministra Maria Marluce Caldas
permitiu que Saulinho reassuma o mandato. Também aliado (e correligionário) de
Weverson no PDT, o vereador responde a ação penal proposta pelo Ministério
Público do Espírito Santo (MPES) e aceita pela Justiça, com outros três
vereadores da Serra, também afastados em setembro de 2025, pelo crime de
corrupção passiva.
Os quatro são suspeitos de terem auferido propina de
empresários para votar a favor de emenda a um projeto da prefeitura que versava
sobre regras de regularização de terrenos. Um dos outros quatro afastados,
Cleber Serrinha (MDB), já havia conseguido retomar o mandato, em decisão
anterior da mesma ministra.
Saulinho, vejam bem, não é um vereador qualquer. Quando foi
afastado, ele era simplesmente o presidente da Câmara da Serra. Com seu
afastamento, William Miranda, então 1º vice-presidente, ascendeu
temporariamente à presidência.
Agora, a volta de Saulinho gera uma dança das cadeiras na
Mesa Diretora atual. Já notificada, a Câmara deve publicar nesta sexta-feira
(13) a portaria comunicando o retorno de Saulinho, e este deve ser oficialmente
reempossado na sessão plenária da próxima segunda-feira (16).
Com um detalhe fundamental: Saulinho voltará por cima,
reassumindo não só o mandato como também a presidência da Mesa. Ou seja,
voltará como presidente, no cargo ocupado por ele até seu afastamento. Com
isso, William Miranda tornará a seu cargo original na composição da Mesa eleita
em janeiro de 2025 para este biênio: o de 1º vice-presidente.
Saulinho será, portanto, quem conduzirá o processo de
eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028, na segunda-feira seguinte.
Mas o próprio Saulinho pode ser candidato à reeleição? Não,
não pode, pois este é seu segundo biênio seguindo no cargo de presidente, e o
Regimento Interno da Câmara veda uma nova recondução. Ele ficará na presidência
até 31 de dezembro.
Só que o retorno de Saulinho, antes de tudo, tem um primeiro
efeito prático. Ele retoma o mandato no lugar do experiente Sérgio Peixoto
(PDT), atual líder de Weverson no plenário. Peixoto era um dos 13 reunidos ao
redor de Caldeira. Saulinho, por sua vez, é grande aliado de William. Tanto
que, durante seus cerca de 14 meses na presidência, William manteve indicados
por Saulinho em cargos comissionados ligados à Mesa.
Assim, com essa substituição, o grupo de Saulinho perde um
membro (caindo de 13 para 12), enquanto o de William ganha um (passando de oito
para nove). A baixa de um lado é o reforço do outro.
Mas isso não é tudo.
As acusações contra Saulinho e os outros réus na ação criminal em questão são muito graves. A maior parte dos vereadores, hoje, não deseja um “retorno à gestão de Saulinho” (mesmo que por tabela, com William eleito presidente pelos próximos dois anos). A imagem dos dois é muito fortemente associada na visão dos demais.
Mas, acima de tudo, quem não deseja isso é a gestão de
Weverson Meireles. A prioridade no momento é descolar a imagem da Câmara da
imagem de Saulinho e do escândalo em que ele se envolveu. Além disso, Weverson
não tem tanta simpatia e tão bom relacionamento com William.
Bem, isso posto, parece que a solução estaria dada, em
primeira análise... A saída mais fácil seria apoiar (ou não atrapalhar) Rodrigo
Caldeira. Além de já ter constituído o apoio da maioria, o experiente vereador
conseguiu a adesão dos pedetistas, além de ser ele próprio, atualmente (atenção ao advérbio), aliado
do governo do PDT.
Pessoalmente, Weverson até tem simpatia por Caldeira e por quem
está no movimento dele. Caldeira, por sua vez, tem sido visto com frequência
nas dependências da Prefeitura da Serra. Está sempre em agendas nos gabinetes
de Alessandro Comper (PDT) e Pastor Ailton – articuladores de Weverson –,
quando não do próprio prefeito.
No caso de Caldeira, contudo, há uma pulga atrás da orelha
de Weverson e seus conselheiros... Sabe aquele advérbio? Atualmente Caldeira é aliado de Weverson e seu grupo (comandado por
Sérgio e Sueli Vidigal), mas o seu passado político é inconstante: em vez de
linha reta, ziguezague.
Após ter começado como aliado de Vidigal, Caldeira passou
para o grupo de Audifax Barcelos, para depois voltar ao de Vidigal, agora
representado por Weverson. Não inspira toda aquela segurança política...
Além disso, o vereador é filiado ao Republicanos, partido do
governador eleito, Lorenzo Pazolini, em lado oposto ao do grupo de Vidigal no
tabuleiro estadual.
Também é o partido de ninguém menos que o deputado estadual
reeleito Pablo Muribeca, que, após ter perdido para Weverson a eleição para
prefeito em 2024, tem tudo para vir em busca de uma revanche daqui a dois anos,
mas dessa vez com o apoio do governador. Pazolini, aliás, mesmo como prefeito
de Vitória, participou intensa e pessoalmente da campanha de Muribeca no
segundo turno contra Weverson há dois anos.
Eis que ascende
Estrela do Mar
Diante desses dois grandes “poréns” – um de cada lado da disputa
–, o prefeito Weverson, ator mais influente nesse processo atinente ao outro
Poder, vem se mantendo bastante discreto e reservado. Publicamente, não dará
declaração nem manifestará apoio a ninguém.
Mas a informação é quente e vem de fontes confiáveis:
Weverson fez o gesto.
Via interlocutores, o prefeito já indicou à base que sua preferência
é pela ascensão da “terceira via”, a candidatura surpresa de Rafael Estrela do
Mar. É um vereador de primeiro mandato, pouquíssimo conhecido, mas sem mácula
(que se saiba) no currículo... além de gozar de grande proximidade pessoal com
o próprio Weverson.
Com apoio velado de um prefeito apoiado por 21 dos 23
vereadores, Estrela do Mar poderá ser quiçá o candidato que conseguirá
conciliar os dois grupos, à frente de uma chapa única que agregue membros dos
dois lados.
No caso do grupo de William, o “convencimento” é bem mais
fácil, até porque hoje Estrela do Mar é um dos oito alinhados nesse grupo.
Informações de bastidores dão conta de que, entendendo o recado, William até já
teria feito um movimento de recuo. Também teria reconhecido que Estrela do Mar
passa melhor que ele junto à prefeitura e ao grupo adversário.
A parte mais difícil, na verdade, será convencer todos os
membros do grupo majoritário erigido em volta de Caldeira, que teria de se
desmobilizar para atender à vontade do chefe do Executivo.
Experiente, o próprio Caldeira já teria dado um passo atrás –
ou feito menção de recuar. Mas alguns membros do bloco estão inamovíveis. Entendem
que constituíram a maioria (e o fizeram mesmo), que a eleição é privativa do
Poder Legislativo (o que também é fato) e que não têm por que desmontar o grupo
se já têm força numérica para garantir a vitória matemática.
Outro complicador é que alguns membros do grupo de Caldeira não simpatizam nem um pouco
com Estrela do Mar, por o consideraram dono de perfil
meio agressivo nos bastidores.
Aí é questão de negociação política. É um trabalho para os
articuladores de Weverson.
Quem está hoje em
cada grupo
Com Rodrigo Caldeira: Sérgio Peixoto, Raphaela Moraes,
Antônio C&A, Cabo Rodrigues, Dr. Thiago Peixoto, George Guanabara, Henrique
Lima, Jefinho do Balneário, Leandro Ferraço, Pequeno do Gás, Professor Rurdiney
e Wilian da Elétrica.
Com William Miranda: Rafael Estrela do Mar, Andrea Duarte, Cleber
Serrinha, Fred, Paulinho do Churrasquinho, Renato Ribeiro e Stefano Andrade.
Em grupo algum: Agente Dias e
Pastor Dinho.
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