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Vitor Vogas

Definido o futuro presidente da Câmara de Cariacica

Eleição será realizada na próxima sexta-feira (13), com só uma chapa inscrita (a costurada por Euclério Sampaio). Antecipação foi possível a partir de manobra da base, que mudou a toque de caixa as regras e prazos previstos na Lei Orgânica Municipal

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 18:57

Públicado em 

10 nov 2026 às 18:57
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Euclério Sampaio com Renato Machado
Euclério Sampaio com Renato Machado Facebook de Renato Machado

A menos que haja alguma reviravolta jurídica, o vereador Renato Machado (PSD) será o próximo presidente da Câmara de Cariacica. Ele encabeça a única chapa inscrita para a eleição da Mesa Diretora, marcada para a próxima sexta-feira (13). Aliado de Euclério Sampaio (MDB) e apoiado pelo prefeito, Machado comandará o Poder Legislativo do município de janeiro de 2027 a dezembro de 2028.


Para que a eleição possa ser realizada já na sexta-feira, os vereadores da base de Euclério realizaram uma manobra, antecipando em mais de um mês a data inicialmente prevista para a eleição interna. Para isso, mudaram a Lei Orgânica Municipal, por meio de um projeto de resolução aprovado na tarde desta terça-feira (10).


Apresentado na tarde de segunda-feira (9), o projeto foi assinado por 16 dos 19 vereadores, incluindo todos os membros da atual Mesa Diretora. Os 16 são aliados de Euclério. Só não assinaram o projeto, justamente, os três vereadores que hoje não pertencem à base: Açucena (PT), Fernando Santório (PP) e Cesinha (Republicanos).


Pouco antes, o prefeito Euclério Sampaio se reuniu com os 16 vereadores de sua base, num almoço organizado por ele. No encontro, os comensais decidiram que o candidato do grupo seria Machado, atual 1º vice-presidente da Mesa. Decidiram, ainda, antecipar a eleição da Mesa, para resolver a questão o quanto antes. O projeto, então, foi protocolado no início da tarde de segunda.


Ao fim da sessão ordinária realizada na segunda-feira à tarde, o atual presidente, Lelo Couto (MDB), aliadíssimo de Euclério e peça-chave nessa articulação, convocou sessão extraordinária para esta terça-feira, às 15 horas. Na sessão, bem rapidamente, os vereadores presentes (todos da base) aprovaram o projeto de resolução que permitiu a antecipação. A votação foi simbólica.


Com base no texto até então vigente da Lei Orgânica, essa eleição do meio do mandato deveria ser realizada somente no dia 15 de dezembro. Esse trecho foi mantido na lei, mas na prática foi invalidado pelo parágrafo único acrescentado:


“A eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura poderá ser antecipada em até 60 (sessenta) dias em relação ao término do mandato dos respectivos integrantes, ficando a posse dos eleitos estabelecida para o dia 1º de janeiro do terceiro ano da legislatura”.


Na prática, a critério da Mesa Diretora, a eleição agora poderá ser convocada entre o começo de novembro e o fim de dezembro, no segundo ano de cada legislatura.


Logo após a aprovação da mudança, pouco antes de dar por encerrada a sessão desta terça-feira, o presidente Lelo convocou para a próxima sexta (13), às 16 horas, a sessão preparatória especial para a realização da eleição da Mesa.


Outro novo dispositivo, incluído pela mesma emenda à Lei Orgânica, fixou novo prazo para o registro das chapas: até três dias úteis antes da eleição.


“Na eleição destinada à composição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura, a inscrição deverá ocorrer até 3 (três) dias úteis antes da realização da Sessão Preparatória Especial, mediante protocolo no Setor Legislativo da Câmara Municipal.”


Assim, para uma chapa poder concorrer à eleição na próxima sexta, teria de ser protocolada até as 18 horas desta terça-feira, quando se encerrou o expediente no Setor Legislativo.


Até o prazo fatal, só foi protocolada a chapa de Renato Machado, costurada por Euclério Sampaio. Chapa única, portanto.


O prazo obviamente foi exíguo, e tudo isso foi devidamente calculado. Foi uma forma de “podar as asas” e matar qualquer pretensão do vereador Cesinha, ex-líder do prefeito no plenário. Agora desafeto de Euclério, o vereador chegou a dizer aqui que pretendia se articular para montar e inscrever uma chapa alternativa, tão logo fosse convocada a eleição.


Nesta terça, sem tempo de se mexer, ele jogou a toalha. “Não consegui montar chapa.”


Foi uma vitória política de Euclério. 


A votação na sexta-feira será aberta e nominal. 

O protesto de Cesinha

Cesinha participou da sessão desta terça-feira. Sem ter conseguido montar chapa, ele diz que estuda judicializar a questão e protesta:


“Cariacica não merece uma eleição que não tenha discussão. Acho que o processo democrático demandaria tempo para se fazer a discussão sobre o que é melhor para a cidade. Essa eleição lembrou o jeito como se faziam as coisas em Cariacica no passado. Para mim, é uma vitória com derrota”.


Antes e durante a campanha eleitoral, o vereador firmou-se como aliado do governador eleito, Lorenzo Pazolini. Filiou-se ao partido do ex-prefeito de Vitória, o Republicanos. E virou persona non grata para Euclério.  

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Vitor Vogas

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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