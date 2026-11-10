Definido o futuro presidente da Câmara de Cariacica

A menos que haja alguma reviravolta jurídica, o vereador
Renato Machado (PSD) será o próximo presidente da Câmara de Cariacica. Ele
encabeça a única chapa inscrita para a eleição da Mesa Diretora, marcada para a
próxima sexta-feira (13). Aliado de Euclério Sampaio (MDB) e apoiado pelo
prefeito, Machado comandará o Poder Legislativo do município de janeiro de 2027
a dezembro de 2028.
Para que a eleição possa ser realizada já na sexta-feira, os
vereadores da base de Euclério realizaram uma manobra, antecipando em mais de
um mês a data inicialmente prevista para a eleição interna. Para isso, mudaram
a Lei Orgânica Municipal, por meio de um projeto de resolução aprovado na tarde
desta terça-feira (10).
Apresentado na tarde de segunda-feira (9), o projeto foi
assinado por 16 dos 19 vereadores, incluindo todos os membros da atual Mesa
Diretora. Os 16 são aliados de Euclério. Só não assinaram o projeto, justamente,
os três vereadores que hoje não pertencem à base: Açucena (PT), Fernando
Santório (PP) e Cesinha (Republicanos).
Pouco antes, o prefeito Euclério Sampaio se reuniu com os 16
vereadores de sua base, num almoço organizado por ele. No encontro, os
comensais decidiram que o candidato do grupo seria Machado, atual 1º
vice-presidente da Mesa. Decidiram, ainda, antecipar a eleição da Mesa, para
resolver a questão o quanto antes. O projeto, então, foi protocolado no início
da tarde de segunda.
Ao fim da sessão ordinária realizada na segunda-feira à
tarde, o atual presidente, Lelo Couto (MDB), aliadíssimo de Euclério e
peça-chave nessa articulação, convocou sessão extraordinária para esta terça-feira,
às 15 horas. Na sessão, bem rapidamente, os vereadores presentes (todos da
base) aprovaram o projeto de resolução que permitiu a antecipação. A votação foi simbólica.
Com base no texto até então vigente da Lei Orgânica, essa
eleição do meio do mandato deveria ser realizada somente no dia 15 de dezembro.
Esse trecho foi mantido na lei, mas na prática foi invalidado pelo parágrafo
único acrescentado:
“A eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da
legislatura poderá ser antecipada em até 60 (sessenta) dias em relação ao
término do mandato dos respectivos integrantes, ficando a posse dos eleitos
estabelecida para o dia 1º de janeiro do terceiro ano da legislatura”.
Na prática, a critério da Mesa Diretora, a eleição agora poderá
ser convocada entre o começo de novembro e o fim de dezembro, no segundo ano de
cada legislatura.
Logo após a aprovação da mudança, pouco antes de dar por
encerrada a sessão desta terça-feira, o presidente Lelo convocou para a próxima
sexta (13), às 16 horas, a sessão preparatória especial para a realização da
eleição da Mesa.
Outro novo dispositivo, incluído pela mesma emenda à Lei
Orgânica, fixou novo prazo para o registro das chapas: até três dias úteis
antes da eleição.
“Na eleição destinada à composição da Mesa Diretora para o
segundo biênio da legislatura, a inscrição deverá ocorrer até 3 (três) dias
úteis antes da realização da Sessão Preparatória Especial, mediante protocolo
no Setor Legislativo da Câmara Municipal.”
Assim, para uma chapa poder concorrer à eleição na próxima
sexta, teria de ser protocolada até as 18 horas desta terça-feira, quando se
encerrou o expediente no Setor Legislativo.
Até o prazo fatal, só foi protocolada a chapa de Renato
Machado, costurada por Euclério Sampaio. Chapa única, portanto.
O prazo obviamente foi exíguo, e tudo isso foi devidamente calculado. Foi uma forma de “podar as asas” e matar qualquer pretensão do vereador Cesinha, ex-líder do prefeito no plenário. Agora desafeto de Euclério, o vereador chegou a dizer aqui que pretendia se articular para montar e inscrever uma chapa alternativa, tão logo fosse convocada a eleição.
Nesta terça, sem tempo de se mexer, ele jogou a toalha.
Foi uma vitória política de Euclério.
A votação na sexta-feira será aberta e nominal.
O protesto de Cesinha
Cesinha participou da sessão desta terça-feira. Sem ter
conseguido montar chapa, ele diz que estuda judicializar a questão e protesta:
“Cariacica não merece uma eleição que não tenha discussão.
Acho que o processo democrático demandaria tempo para se fazer a discussão
sobre o que é melhor para a cidade. Essa eleição lembrou o jeito como se faziam
as coisas em Cariacica no passado. Para mim, é uma vitória com derrota”.
Antes e durante a campanha eleitoral, o vereador firmou-se
como aliado do governador eleito, Lorenzo Pazolini. Filiou-se ao partido do
ex-prefeito de Vitória, o Republicanos. E virou persona non grata para Euclério.
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