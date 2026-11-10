Definido o futuro presidente da Câmara de Cariacica

A menos que haja alguma reviravolta jurídica, o vereador Renato Machado (PSD) será o próximo presidente da Câmara de Cariacica. Ele encabeça a única chapa inscrita para a eleição da Mesa Diretora, marcada para a próxima sexta-feira (13). Aliado de Euclério Sampaio (MDB) e apoiado pelo prefeito, Machado comandará o Poder Legislativo do município de janeiro de 2027 a dezembro de 2028.





Para que a eleição possa ser realizada já na sexta-feira, os vereadores da base de Euclério realizaram uma manobra, antecipando em mais de um mês a data inicialmente prevista para a eleição interna. Para isso, mudaram a Lei Orgânica Municipal, por meio de um projeto de resolução aprovado na tarde desta terça-feira (10).





Apresentado na tarde de segunda-feira (9), o projeto foi assinado por 16 dos 19 vereadores, incluindo todos os membros da atual Mesa Diretora. Os 16 são aliados de Euclério. Só não assinaram o projeto, justamente, os três vereadores que hoje não pertencem à base: Açucena (PT), Fernando Santório (PP) e Cesinha (Republicanos).





Pouco antes, o prefeito Euclério Sampaio se reuniu com os 16 vereadores de sua base, num almoço organizado por ele. No encontro, os comensais decidiram que o candidato do grupo seria Machado, atual 1º vice-presidente da Mesa. Decidiram, ainda, antecipar a eleição da Mesa, para resolver a questão o quanto antes. O projeto, então, foi protocolado no início da tarde de segunda.





Ao fim da sessão ordinária realizada na segunda-feira à tarde, o atual presidente, Lelo Couto (MDB), aliadíssimo de Euclério e peça-chave nessa articulação, convocou sessão extraordinária para esta terça-feira, às 15 horas. Na sessão, bem rapidamente, os vereadores presentes (todos da base) aprovaram o projeto de resolução que permitiu a antecipação. A votação foi simbólica.





Com base no texto até então vigente da Lei Orgânica, essa eleição do meio do mandato deveria ser realizada somente no dia 15 de dezembro. Esse trecho foi mantido na lei, mas na prática foi invalidado pelo parágrafo único acrescentado:





“A eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura poderá ser antecipada em até 60 (sessenta) dias em relação ao término do mandato dos respectivos integrantes, ficando a posse dos eleitos estabelecida para o dia 1º de janeiro do terceiro ano da legislatura”.





Na prática, a critério da Mesa Diretora, a eleição agora poderá ser convocada entre o começo de novembro e o fim de dezembro, no segundo ano de cada legislatura.





Logo após a aprovação da mudança, pouco antes de dar por encerrada a sessão desta terça-feira, o presidente Lelo convocou para a próxima sexta (13), às 16 horas, a sessão preparatória especial para a realização da eleição da Mesa.





Outro novo dispositivo, incluído pela mesma emenda à Lei Orgânica, fixou novo prazo para o registro das chapas: até três dias úteis antes da eleição.





“Na eleição destinada à composição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura, a inscrição deverá ocorrer até 3 (três) dias úteis antes da realização da Sessão Preparatória Especial, mediante protocolo no Setor Legislativo da Câmara Municipal.”





Assim, para uma chapa poder concorrer à eleição na próxima sexta, teria de ser protocolada até as 18 horas desta terça-feira, quando se encerrou o expediente no Setor Legislativo.





Até o prazo fatal, só foi protocolada a chapa de Renato Machado, costurada por Euclério Sampaio. Chapa única, portanto.





O prazo obviamente foi exíguo, e tudo isso foi devidamente calculado. Foi uma forma de “podar as asas” e matar qualquer pretensão do vereador Cesinha, ex-líder do prefeito no plenário. Agora desafeto de Euclério, o vereador chegou a dizer aqui que pretendia se articular para montar e inscrever uma chapa alternativa, tão logo fosse convocada a eleição.





Nesta terça, sem tempo de se mexer, ele jogou a toalha. “Não consegui montar chapa.”





Foi uma vitória política de Euclério.





A votação na sexta-feira será aberta e nominal.