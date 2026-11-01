Helder Salomão perdeu ganhando e sai fortalecido das eleições no ES

Em toda eleição, logicamente, há eleitos e não eleitos, vencedores e derrotados. Mas há também quem “ganhe perdendo”. E há, ainda, aqueles que “perdem ganhando”.





Parece-me fora de contestação que o deputado federal Helder Salomão, prestes a encerrar seu terceiro mandato seguido na Câmara, foi quem mais “perdeu ganhando” nas últimas eleições gerais no Espírito Santo.





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E não me refiro aqui, certamente, à votação individual do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) a governador. No primeiro turno – no qual todo mundo, penso que até ele, sabia desde o início que ele foi para o sacrifício –, o petista alcançou 323.483 votos (15,32% dos válidos).





A “vitória na derrota” de Helder vai muito além disso. Tem a ver com o modo como conduziu sua campanha e, acima de tudo, com sua coordenação da campanha de Lula no Espírito Santo no segundo turno.





Antes de tudo, é preciso destacar: Helder fez uma campanha limpa e digna.





Mais de uma vez, nas sabatinas e debates, perguntei-me se ele não estaria sendo “sincerão” até demais, em prejuízo dele mesmo.





Não sei se lhe custou alguns votos, mas Helder fez afirmações muito pouco usuais na boca de um candidato. Querem ver um exemplo?





Duas das propostas mais importantes do programa de governo de Helder (das poucas que realmente se ouviram, na campanha, sobre o futuro do Espírito Santo) dizem respeito à mobilidade urbana: a possível implantação progressiva da tarifa zero no Transcol e a possível reativação do projeto do metrô de superfície não só em Vitória, mas cortando a Região Metropolitana.





Entretanto, em primeiro lugar, desde a apresentação do plano de governo, Helder fez questão de esclarecer duas coisas: 1) sua proposta era apenas a de “estudar” os estudos sobre tais propostas; 2) estas, se de fato adotadas, não seriam executadas em quatro anos, no período do próximo governo. Nada de promessas mirabolantes e fantasiosas.





A propósito, dos três principais candidatos, Helder foi o único que se preocupou em promover um evento de apresentação de seu plano de governo, pouco antes do início oficial da campanha (em 16 de agosto), aberto à imprensa e a quem mais quisesse aparecer.





Além disso, como “candidato azarão”, Helder desferiu críticas sinceramente cabíveis e pertinentes tanto ao governador Ricardo Ferraço (MDB) como ao ex-prefeito Lorenzo Pazolini (Rep) – eleito no último domingo (25).





Sobre Pazolini, Helder denunciou a aliança dele com a extrema-direita (“o que há de pior na política brasileira”, nas palavras do petista), bem como a perda de protagonismo econômico de Vitória nos últimos anos (dois fatos).





Sobre Ricardo, apontou a falta de protagonismo do governador no projeto representado por ele e os acenos feitos por ele também à extrema-direita (fato e fato).