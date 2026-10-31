“Mudança geracional”: estava certo o prefeito Arnaldinho?

Jamais saberemos se Arnaldinho estava certo. Jamais poderemos saber se ele teria maiores chances de derrotar Lorenzo Pazolini, se tivesse sido ele o candidato do Palácio Anchieta, com o apoio de Renato Casagrande, no lugar de Ricardo Ferraço. Mas, passado o processo eleitoral, com o resultado final do 2º turno – e, sobretudo, a parcial do 1º turno –, o que podemos dizer é: Arnaldinho certamente tinha um argumento forte.





O prefeito de Vila Velha esticou a corda até o limite para convencer Casagrande a escolhê-lo como o representante do seu grupo político na disputa pelo cargo de governador. Não conseguiu. O então governador manteve-se firme no plano de passar o bastão para Ricardo e apostar em seu sucessor como candidato do grupo, conforme anunciou em dezembro do ano passado.





Depois disso, Arnaldinho se perdeu um pouco em movimentos confusos, mas este não é o ponto. O ponto é que, até ser oficialmente preterido, o prefeito sustentou a tese de que os capixabas, neste pleito de 2026, priorizariam a renovação política. Em grande parte, essa tese se provou correta.





Como ele repetiu por meses a fio, em entrevistas e artigos publicados aqui em A Gazeta, pesquisas qualitativas mostravam a busca do eleitor capixaba por uma mudança de ciclo geracional e por um candidato que combinasse três características pessoais:





. perfil de jovem conservador nos princípios;





. popular nas redes sociais;





. já testado e experiente como gestor público.





Alguém, enfim, como ele. E como Lorenzo Pazolini.





Ricardo obviamente é mais que testado e experiente como gestor público. Mostrou-se conservador nos princípios. Mas é bem menos jovem e não era popular nas redes sociais – numa eleição em que estas tiveram peso especial. E, o que é mais importante, não representava renovação.





No dia 11 de junho, Arnaldinho publicou em A Gazeta o primeiro de uma série de artigos sobre sua pré-candidatura, com o seguinte título: “Renovação segura para enfrentar os desafios dos novos tempos no ES”. Vale registrar que “um novo tempo” foi precisamente um dos motes centrais da exitosa campanha de Pazolini.





Naquele primeiro texto, o prefeito de Vila Velha informou que fizera uma pesquisa qualitativa, após ter sido citado pelo próprio Casagrande, meses antes, como um dos aliados com potencial para se candidatar a governador do Estado. De acordo com Arnaldinho,





“Os resultados da pesquisa confirmaram os diálogos que já havia estabelecido: os capixabas desejam um governador que represente uma nova geração de políticos comprometidos com a gestão pública, que possua capacidade de diálogo, de liderar e de montar equipes, que seja transparente e que cultive princípios conservadores. Com humildade, me vi representado por esses sentimentos expressos no imaginário coletivo da população”.

Acrescentou o prefeito:

“Dessa forma, estamos trabalhando com humildade e com determinação para oferecer ao eleitor capixaba uma opção segura de mudança geracional que ele deseja para 2026. Um nome jovem, com experiência, capaz de unir forças, enfrentar desafios e defender o legado do nosso governador Casagrande”.

Em outro artigo, publicado em A Gazeta no dia 22 de dezembro, quatro dias após Casagrande anunciar Ricardo como seu candidato, Arnaldinho reiterou:





“Nos últimos 24 anos, o Espírito Santo avançou com estabilidade, responsabilidade e planejamento, sob a liderança de Paulo Hartung e de Renato Casagrande. Preservar esse legado, aprimorá-lo e projetá-lo para o futuro é um compromisso com os capixabas – e não com projetos pessoais”.





Escreveu, ainda:





“O que emerge dessas conversas – nas ruas, nas comunidades e nos diferentes espaços da sociedade – e também das pesquisas, é um recado claro dos capixabas: há desejo de renovação, mas sem abrir mão da experiência”.





O título desse artigo: “Renovação com experiência: o caminho que os capixabas apontam”.



