Lula tem 100 dias para ancorar as expectativas e recuperar a confiança dos brasileiros

A questão central continua a mesma: é preciso ancorar as expectativas. As econômicas e fiscais e as institucionais. O mercado financeiro continua instável. É urgente estancar a instabilidade.





Por isso, reitero que ele precisa sinalizar outra vez esse caminho já no discurso de diplomação, dia 18 de dezembro. E depois no discurso de posse, dia 5 de janeiro. No meio do caminho, precisa anunciar o novo ministro da Fazenda e o novo ministro da Casa Civil. A economia e a política.





O mercado político e econômico torce por Rafael Fonteles ou Geraldo Alckmin na Fazenda. Ainda especulando uma terceira opção com Luiz Carlos Trabuco Cappi, ex-presidente e atual presidente do Conselho do Bradesco. Na Casa Civil, o senador Camilo Santana é uma das opções ventiladas.





A renovação do núcleo duro deve incorporar André Janones em eventual Secretaria de Comunicação Digital.





No segundo turno da campanha, Lula resolveu calçar a sandália da humildade e ouvir as sugestões e críticas da nova equipe do segundo turno. Foi um bom sinal. Faz lembrar de Chico Buarque em 2002\2003, aconselhando Lula a nomear o que ele chamou na época do “ministério do vai dar merda”...





A característica da (improvável) virada histórica de Lula, com o povo indo em massa e espontaneamente para as ruas em defesa do valor maior da democracia, fez ele entender que era/é preciso reconectar-se com a sociedade brasileira. E a opção pelo “Exército de Lula” do Janones também trouxe um ar de renovação e aceitação, por Lula, da importância do poder do mundo digital. Ajudou ele a se aproximar mais do povo.





O resultado foram mais 10 milhões de votos em relação ao primeiro tudo. Uma virada que era considerada improvável, impulsionada pela sinergia entre o “Exército de Lula” & os jovens que foram para as ruas, com a diminuição de 2% das abstenções. O mundo digital em sinergia com o mundo real.





(Parênteses. Só o Instituto Futura, do Espírito Santo, acertou o resultado final, ou seja, a virada de Lula. Cravou 50,2% para Lula e 49,8% para Flavio na menção espontânea. Portanto, dada a margem de erro de 2%, acertou o resultado final – que foi de 51,79% para Lula e 48,21% para Flávio. Também acertou na menção estimulada, dentro da margem de erro de 2% - cravou 50,1% para Flávio e 49,9% para Lula).