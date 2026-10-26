Lula vira, bate Flávio Bolsonaro e se reelege para inédito 4º mandato

A confusão teve tintas partidárias. Apesar de o problema ter sido apontado desde cedo, o ministro do Supremo Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral associado ao bolsonarismo, não se mexeu.





Coube ao ministro Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, determinar o prolongamento da votação, sendo seguido pelo colega. Isso levou a questionamentos imediatos de bolsonaristas nas redes, mas ministros de cortes superiores descartam a hipótese de anulação do pleito.





A apuração foi igualmente apertada, com os candidatos alternando a liderança -levando a comemorações com fogos e gritos em cidades como São Paulo, num clima de final de campeonato.





No centro da virada de Lula está a queda recorde na abstenção, que afetava majoritariamente segmentos que lhe davam mais intenção de voto. No primeiro turno, 21,08% não foram às urnas, número que foi a 19,11% neste domingo.





O ganho de votos do petista foi grande. Após ter perdido para Flávio a primeira rodada por 2,2 milhões de votos, abriu quase 5 milhões de vantagem agora. O melhor desempenho em Minas Gerais e no Nordeste foi fundamental para isso.





É a primeira vez que um candidato conseguiu tal virada no segundo turno desde o primeiro pleito presidencial direto da redemocratização, em 1989. Em 2014, Dilma Rousseff (PT) saiu atrás de Aécio Neves (PSDB) nas pesquisas do segundo turno e venceu, mas ela havia chegado em primeiro na rodada inicial.





Aos 81 anos a serem completados na próxima terça (27), Lula é o mais idoso ocupante do cargo na história. Com o triunfo deste domingo, somou sete disputas à Presidência, tendo ganhado quatro.





O triunfo do petista, que agora vai encarar o que salvo mudanças legais será seu último governo, foi definido nos momentos finais de uma campanha polarizada e uma reviravolta de tática no segundo turno.





A rejeição era a mais notável certeza do brasileiro ao ir às urnas, com cerca de metade do eleitorado dizendo não votar em cada um dos rivais.





Lula passou a campanha de segundo turno em modo mais olímpico, esquecendo que só bateu o então impopular Bolsonaro no segundo turno de 2022 por menos de 2 pontos percentuais.