Mesmo com 'Exército' de Janones, esquerda não se equipara à força digital do bolsonarismo, diz Marcos Nobre

Agora, pode ser que, do reconhecimento de que a esquerda e o progressismo têm um déficit de organização em relação ao Partido Digital Bolsonarista que isso mude a forma da esquerda e do progressismo se pensarem? Pode... Pode acontecer que essa eleição seja um divisor de águas nesse ponto de vista. A impressão que eu tenho é que isso está acontecendo, que a consciência do grau de organização da extrema-direita está chegando de uma maneira como não tinha chegado antes. Mas pode ser que eu também esteja equivocado, que essa consciência não tenha chegado ainda.