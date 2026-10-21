“O homem por trás de Pazolini”: vitórias como articulador; revés como candidato

Presidente estadual do Republicanos, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) é, notoriamente, o homem de confiança de Lorenzo Pazolini, encarregando-se pessoalmente do trabalho de articulação política em nome do ex-prefeito de Vitória e candidato a governador. A proximidade política se traduz em proximidade física: comumente visto ao lado ou um passo atrás de Pazolini, Erick já foi descrito aqui como o “homem por trás de Pazolini” e “o homem que tem os ouvidos” do candidato do Republicanos.





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O caso específico de Erick Musso é um dos mais interessantes desta eleição. Como articulador político, ele acumulou algumas vitórias no primeiro turno, realizado no último dia 4. Já como candidato, o presidente estadual do Republicanos não teve o mesmo sucesso atingido como articulador político.





Os dois maiores triunfos de Erick se deram nas eleições majoritárias. Filiado ao Republicanos por ele, Evair de Melo elegeu-se senador como o segundo mais votado (e por muito pouco não teve mais votos até que Renato Casagrande).





Além disso, é claro, o próprio Pazolini, com 49,65% dos votos válidos, por muito pouco não venceu a eleição para governador no primeiro turno e, agora, é matematicamente o favorito para o Palácio Anchieta no segundo turno.





Já nas eleições proporcionais, o próprio Erick não conseguiu se eleger deputado federal, quatro anos após ter perdido a eleição para o Senado. Está sem mandato desde fevereiro de 2023 e assim seguirá por pelo menos mais dois anos.





Além disso, é preciso pontuar que, no Espírito Santo, o resultado do Republicanos foi pior que em 2022 na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa.





Em 2022, o partido conservador ligado à Igreja Universal do Reino de Deus fez dois federais no Estado: Messias Donato e Amaro Neto. Desta vez, só um: Coronel Ramalho, que teve 60.085 votos. Apoiado pessoalmente por Pazolini e pela prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP), Erick teve 53.726 votos e ficou como suplente.





Há quatro anos, a legenda fez quatro deputados estaduais no Espírito Santo (muito em função do puxador de votos, Sérgio Meneguelli). Neste pleito, foram apenas dois: Pablo Muribeca (reeleito) e Davi Esmael, hoje vereador de Vitória.