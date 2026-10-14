Marcelo Santos abandona de vez o palanque de Ricardo e Casagrande

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, abandonou de vez o palanque governista. Com uma mão, soltou a do governador Ricardo Ferraço (MDB); com a outra, soltou a do ex-governador Renato Casagrande (PSB). Pelo que apurei, Marcelo entende já ter feito sua parte e já não ter compromisso político algum com ambos, no segundo turno da eleição estadual.





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Presidente estadual do União Brasil, Marcelo não se pronunciou até agora sobre o segundo turno entre Ricardo e Pazolini. Não pretende dar declaração alguma sobre o tema até a conclusão do processo, no próximo dia 25. Mas é fato: foi ele quem articulou, junto ao presidente nacional do União, Antônio de Rueda, o anúncio de apoio da direção nacional do partido a Pazolini – contra Ricardo Ferraço, apesar de o União fazer parte da coligação do emedebista no Espírito Santo.





O anúncio foi feito no último fim de semana. Foi uma forma de terceirizar para a nacional a guinada em direção a Pazolini, eximindo-se de responsabilização direta, enquanto “mergulha” durante o segundo turno.





Antes disso, em um gesto repleto de significação, Marcelo e Josias da Vitória tomaram café da manhã com Pazolini e se deixaram fotografar com ele, na última sexta-feira (9). Em gesto obviamente calculado, a foto foi postada pelo adversário de Ricardo nas redes sociais.





Da Vitória é o presidente estadual do PP, a outra perna da Federação União Progressista. Ele e Marcelo são os dois líderes estaduais da federação que está na coligação governista. Café com sabor de infidelidade.





Tem mais. Ainda na sexta-feira, Marcelo reuniu dezenas de aliados e apoiadores dele em um cerimonial de Bento Ferreira, em Vitória, para fazer um balanço da campanha, na qual ele mesmo foi candidato a deputado federal e conseguiu se eleger, com 82.365 votos (o 6º mais votado para o cargo no Espírito Santo).





Acorreu muita gente do União, incluindo dirigentes municipais, mas também pessoas de outros partidos politicamente ligadas a Marcelo. Segundo três participantes, nessa reunião a portas fechadas, Marcelo...





1) Externou grande insatisfação com Casagrande e com o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB). Citou os dois pelo nome. O presidente da Assembleia acredita ter sido desidratado e prejudicado em sua própria campanha por “movimentos bruscos”, em redutos dele, realizados por Euclério em favor de Messias Donato (União) e por Casagrande em benefício de Emanuela Pedroso (PSB), também candidatos a deputado federal.





2) Informou que, no que lhe diz respeito, o acordo político-eleitoral com Casagrande e Ricardo está cumprido e encerrado. Ele deu todo o apoio a Ricardo no primeiro turno, mas, no seu entendimento, o acordo venceu no dia 4. Não previa apoio no segundo turno.





3) Abriu a palavra e ouviu dirigentes municipais do União, que em sua grande maioria manifestaram preferência pela ideia de apoiar Pazolini no segundo turno.





4) Liberou a militância e os representantes do partido nos municípios para se posicionarem agora conforme a consciência de cada um.





Resumindo: Marcelo liberou seu grupo político.





“Ele liberou a base do União. Disse que, agora no segundo turno, os capixabas vão fazer o que entenderem ser melhor para eles. E que agora ele vai se dedicar da casa e da família dele”, relata um interlocutor de Marcelo.