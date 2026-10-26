Eleitores de Lula no ES comemoram vitória do petista em 2º turno

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito neste domingo (25), no segundo turno das Eleições 2026, comemoraram a vitória do petista de norte a sul do Espírito Santo.





O presidente foi escolhido por 51,78% dos eleitores brasileiros, ante 48,22% de votos recebidos por Flávio Bolsonaro (PL). No Estado capixaba, Lula recebeu 43,63% dos votos; o concorrente, 56,37%.





As comemorações pela vitória do petista foram registradas em diferentes pontos, como na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, e em Jardim da Penha, na Capital.