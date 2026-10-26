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Eleitores de Lula no ES comemoram vitória do petista em 2º turno

Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito em virada histórica; presidente assumirá o quarto mandato

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 22:32

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

25 out 2026 às 22:32

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito neste domingo (25), no segundo turno das Eleições 2026, comemoraram a vitória do petista de norte a sul do Espírito Santo.


O presidente foi escolhido por 51,78% dos eleitores brasileiros, ante 48,22% de votos recebidos por Flávio Bolsonaro (PL). No Estado capixaba, Lula recebeu 43,63% dos votos; o concorrente, 56,37%.


As comemorações pela vitória do petista foram registradas em diferentes pontos, como na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, e em Jardim da Penha, na Capital.

Juliana Russo comemora vitória de Lula no segundo turno, em Vitória.
Juliana Russo (à esquerda) comemora vitória de Lula no segundo turno, em Vitória. Robertha Araújo

No Centro de Vitória, onde há celebrações em diferentes pontos do bairro, a vendedora Juliana Russo, de 48 anos, se emocionou ao falar sobre a importância do resultado deste segundo turno. Ela relacionou a escolha à memória da mãe, que morreu durante a pandemia de Covid-19, e à luta pela democracia e pelos direitos das mulheres. 


“Eu estou fazendo justiça pela minha mãe, que morreu de Covid, sem direito à vacinação. Pela Ana Clara, pelo Brasil, pela democracia, pela nossa soberania. Nós fizemos história. Eu estou muito emocionada”, afirmou.

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