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Eleições 2026

Pazolini ganhou mais 103 mil votos no 2º turno; Ricardo, 336 mil

Na disputa para o governo do Espírito Santo, eles avançaram entre eleitores de outros candidatos ou, mesmo, quem deixou de votar no primeiro turno

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 23:24

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

25 out 2026 às 23:24
Na disputa de segundo turno das Eleições 2026 para o governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos) conseguiu 103.185 novos votos e Ricardo Ferraço (MDB) obteve o apoio de mais 336.722 eleitores do que o registrado no primeiro turno.

Eleito governador para comandar o Estado a partir de 2027, Pazolini passou de 1.048.633 para 1.151.818 votos, o que representa 52,17% dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).

Ricardo avançou ainda mais: ele saiu de 719.397 para 1.056.119, registrando 47,83% dos votos válidos. Ainda assim, não foi o suficente para garantir a sua reeleição. 

Os dois consquistaram votos que haviam sido dados para outros candidatos no primeiro turno, ou mesmo entre aqueles que se abstiveram na primeira fase da votação.

Pesquisa Quaest divulgada na véspera do segundo turno, por exemplo, indicava que 87% dos eleitores de Helder Salomão (PT), que não avançou para esta etapa da disputa, iriam votar em Ricardo e 4%, em Pazolini. 

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