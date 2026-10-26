Pazolini ganhou mais 103 mil votos no 2º turno; Ricardo, 336 mil





Eleito governador para comandar o Estado a partir de 2027, Pazolini passou de 1.048.633 para 1.151.818 votos, o que representa 52,17% dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).





Ricardo avançou ainda mais: ele saiu de 719.397 para 1.056.119, registrando 47,83% dos votos válidos. Ainda assim, não foi o suficente para garantir a sua reeleição.





Os dois consquistaram votos que haviam sido dados para outros candidatos no primeiro turno, ou mesmo entre aqueles que se abstiveram na primeira fase da votação.



