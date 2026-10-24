Quaest: 87% dos eleitores de Helder devem migrar voto para Ricardo e 4%, para Pazolini

No segundo turno das Eleições 2026, que será realizado neste domingo (25), 87% dos eleitores do Espírito Santo que votaram em Helder Salomão (PT) na primeira etapa devem votar em Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição, para assumir o posto de governador.
Os dados são da pesquisa Quaest, contratada pela TV Gazeta, sobre o cenário eleitoral no Estado, divulgada neste sábado (24). Esta é a última consulta sobre a preferência do eleitorado capixaba no segundo turno.
Outros 4% dos que votaram no petista em 4 de outubro devem migrar para o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). Indecisos são 4% e brancos, nulos ou os que não vão votar somam 5%.
Na pesquisa Quaest anterior, divulgada no último dia 14, os eleitores de Helder que afirmavam escolher Ricardo no segundo turno somavam 63%, enquanto 18% diziam preferir Pazolini.
A consulta sobre a migração de voto foi feita com base nas respostas dos entrevistados sobre a escolha feita no primeiro turno. Helder foi citado por 10% dos eleitores; Ricardo, por 24%; Pazolini, por 35%.
Já nas urnas, no primeiro turno, o petista foi escolhido por 323.483 eleitores, o que corresponde a 15,32% do total de votos válidos. Já o ex-prefeito da Capital recebeu 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo obteve 34,06%.
O levantamento mostra ainda que, dos que votaram em Pazolini no primeiro turno, grande parte manterá a escolha; uma pequena parcela vai migrar o voto para Ricardo; e outra parte ainda menor do eleitorado está indecisa.
Já entre os que optaram por Ricardo na primeira votação, a maioria manterá o voto, mas uma parte deve optar por Pazolini, em proporção maior do que o movimento contrário.Uma parcela pequena dos eleitores do ex-prefeito agora está indecisa.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada nos dias 23 e 24 de outubro, com 2.154 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04365/2026.
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