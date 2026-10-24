Quaest: 87% dos eleitores de Helder devem migrar voto para Ricardo e 4%, para Pazolini

No segundo turno das Eleições 2026, que será realizado neste domingo (25), 87% dos eleitores do Espírito Santo que votaram em Helder Salomão (PT) na primeira etapa devem votar em Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição, para assumir o posto de governador.





Os dados são da pesquisa Quaest, contratada pela TV Gazeta, sobre o cenário eleitoral no Estado, divulgada neste sábado (24). Esta é a última consulta sobre a preferência do eleitorado capixaba no segundo turno.





Outros 4% dos que votaram no petista em 4 de outubro devem migrar para o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). Indecisos são 4% e brancos, nulos ou os que não vão votar somam 5%.





Na pesquisa Quaest anterior, divulgada no último dia 14, os eleitores de Helder que afirmavam escolher Ricardo no segundo turno somavam 63%, enquanto 18% diziam preferir Pazolini.





A consulta sobre a migração de voto foi feita com base nas respostas dos entrevistados sobre a escolha feita no primeiro turno. Helder foi citado por 10% dos eleitores; Ricardo, por 24%; Pazolini, por 35%.